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Bitcoin fiyatı çakıldı: O kritik seviye kaybedildi

Bitcoin fiyatı çakıldı: O kritik seviye kaybedildi
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Bitcoin'in (BTC) fiyatı, uzun vadeli sahiplerin satışları ile 100.000 dolarlık kritik sınırına geriledi. BTC'nin direnç seviyesini aşamaması ve fiyatının 100.000 doların altına gerilemesi diğer kripto para birimlerinin fiyatında da ciddi kayıplara sebebiyet verdi.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, kritik 105 bin dolar direncini aşamayarak sert bir düşüş yaşadı. Uzun vadeli yatırımcıların son dönemde artan satışları, fiyat üzerindeki baskıyı artırarak Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine gerilemesine neden oldu. Ağ İşlem Değeri (NVT) Sinyalinin tarihsel dip seviyelerde seyretmesi, piyasanın toparlanma potansiyeline işaret ediyor.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Satışları Piyasayı Derinden Etkiledi

Kripto para piyasasının öncü varlığı Bitcoin, son dönemde yaşadığı yükselişin ardından önemli bir direnç noktasında takılarak gerileme sürecine girdi. Dünya'nın en büyük kripto para birimi, 105.000 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunmayı başaramayınca satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Piyasadaki düşüşü derinleştiren en önemli faktör, uzun vadeli yatırımcıların (LTH) ellerindeki Bitcoin'leri satmaya başlaması oldu. Son dönemde yapılan teknik analizler, sabırları tükenen LTH'lerin varlıklarını elden çıkardığını ortaya koyuyor. Bitcoin Liveliness metriği ile takip edilen bu hareket, başta uzun vadeli yatırımcı bakiyelerindeki azalış ve diğer önemli verilerle doğrulanıyor.

Piyasanın istikrarında kilit rol oynayan uzun vadeli yatırımcıların satışa geçmesi, Bitcoin fiyatlarında ciddi bir baskı oluşturdu. Bu durum, hafta sonu başlayan düşüşün bugün de sürmesine neden oldu.

Bununla birlikte, Bitcoin'in makro ekonomik göstergeleri toparlanma için hala umut veriyor. Özellikle Ağ İşlem Değeri (NVT) Sinyalinin tarihsel dip seviyelerinde seyretmesi, kripto para biriminin işlem hacmine kıyasla düşük değerlendiğini ve gelecekte yükseliş potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Ancak bu olumlu göstergeye rağmen, Bitcoin'in toparlanabilmesi için genel piyasa koşullarının da düzelmesi gerekiyor. Yatırımcıların henüz kalıcı bir düşüş eğilimine girmemiş olması, olumlu ekonomik gelişmeler veya piyasa koşullarının iyileşmesiyle birlikte yatırımcı güveninin hızla geri dönebileceğine işaret ediyor.

Son 24 saatlik süreçte Bitcoin'in değeri yüzde 3,88 düşerek 100.682 dolara geriledi. Bu düşüşte hem uzun vadeli yatırımcıların satışları hem de 105.000 dolarlık direncin üzerinde kalıcı olamama etkili oldu. Şu anda kritik destek noktası, psikolojik ve teknik açıdan önem taşıyan 100.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin bu seviyeden yukarı yönlü bir hareket başlatabilir veya bir süre bu bölgede dengelenebilir. Ancak 100.000 doların altına inilmesi durumunda, düşüş 95.668 dolara kadar sürebilir ve satış baskısı artabilir.

Öte yandan, piyasa şartlarının iyileşmesi ve Bitcoin'in 105.000 dolar direncini aşması halinde düşüş senaryosu geçerliliğini yitirecek. Böyle bir durumda Bitcoin'in, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.699 dolara doğru yönelmesi, yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi ve yeni bir yükseliş dalgasının başlaması mümkün görünüyor. Son olarak haberin yazımı esnasında Bitcoin fiyatı 99.000 dolar seviyelerine gerilemiş durumda.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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