Bitcoin fiyat analizi: BTC 90 bin dolara göz kırpıyor

Bitcoin Teknik Analiz

Günlük Grafik

Bitcoin, 80 bin dolar seviyesindeki kritik destek noktasından güç alarak toparlanma belirtileri göstermeye başladı. Bu bölge, yükselen kanalın alt sınırı, 200 günlük hareketli ortalama ve yüzde 50-61.8 Fibonacci düzeltme seviyeleri ile örtüşüyor. Bu nedenle güçlü bir destek konumunda ve satıcılar burayı aşmakta zorlanıyor. Bu destek korunduğu sürece, genel trend yukarı yönlü kalmaya devam edecek.

Bununla birlikte, yükseliş momentumu şimdilik zayıf. Bu da son toparlanmanın güçlü bir trend başlangıcından ziyade geçici bir düzeltme olabileceği anlamına geliyor. Eğer Bitcoin yükselişini sürdürürse, karşısındaki bir sonraki direnç noktası 92 bin dolar seviyesinde yer alıyor. Burada, 100 günlük hareketli ortalama fiyatın önünde bir engel oluşturabilir.

4 Saatlik Grafik

Daha kısa zaman diliminde Bitcoin, alçalan kama formasyonundan çıkmayı başardı ve bu çıkışın ardından bir geri çekilme yaşadı. Bu formasyon kırılımı, potansiyel bir yükselişi işaret eden olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Kırılımın ardından fiyat, hafif bir artış yaşadı ve bu da alıcıların ilgisinin arttığını gösteriyor. Ancak Bitcoin, 92 bin dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşı karşıya. Bu seviyede önemli bir satış baskısı bekleniyor ve fiyatın buradaki hareketi, BTC'nin orta vadeli yönünü belirleyecek. Kısa vadede ise alıcılar fiyatı 92 bin dolara doğru itmeye hazır görünüyor. Ancak bu seviyede, fiyatın yeni bir hamleden önce konsolidasyon yapması muhtemel.

BTC Piyasa Duygusu Analizi

Binance likidasyon ısı haritası, potansiyel fiyat hedefleri konusunda önemli ipuçları sunuyor. Likidite seviyeleri, genellikle piyasa hareketlerini çeken bir mıknatıs görevi görüyor. Son dönemdeki piyasa konsolidasyonu, 92 bin dolar direncinin hemen üzerinde yoğun bir likidasyon seviyesi kümesi oluşmasına neden oldu.

Bu seviyeler, kısa pozisyon likidasyonlarına denk geliyor ve bu durum, boğalar ve kurumsal alıcılar için cazip bir hedef oluşturuyor. Dolayısıyla, Bitcoin fiyatının bu likidite cebine doğru çekilmesi ve 92 bin dolar seviyesinin üzerinde bir kırılım ihtimali artıyor.

Her ne kadar şu an güçlü bir yükseliş momentumu eksik olsa da 92 bin dolar seviyesi, kritik bir mücadele alanı olarak öne çıkıyor. Bu direncin üzerinde yaşanacak kararlı bir kırılım, kalıcı bir yükseliş trendinin önünü açabilir. Ancak mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, Bitcoin bu kırılım gerçekleşmeden önce daha düşük seviyeleri test edebilir.

Potansiyel düşüş, özellikle akıllı yatırımcılar için cazip bir birikim fırsatı sunabilir ve onları bir sonraki büyük hamle öncesinde avantajlı bir konuma getirebilir.