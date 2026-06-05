Bitcoin ETF sahipliğinde kurumsal yapı değişiyor

CoinShares'in en az 100 milyon dolar varlık yöneten yatırım yöneticilerinin 13F bildirimlerini analiz eden raporuna göre profesyonel yatırımcılar Bitcoin ETF maruziyetini Q1'de 313.000 BTC'den 261.000 BTC'ye, yani yüzde 17 oranında düşürdü. Söz konusu holdinglerin toplam değeri yüzde 35 azalarak 17,8 milyar dolara geriledi. 13F bildirimi yapan kurumların ABD Bitcoin ETF varlıkları içindeki payı da yüzde 24,7'den yüzde 20,8'e indi.

Raporun yazarı CoinShares dijital varlık analisti Matt Kimmell, "Bu veri seti Bitcoin piyasalarının çekilme dönemlerinde tarihsel olarak nasıl göründüğüyle tutarlı." yazdı. Kimmell, kaldıraçlı ve taktiksel stratejilerin bu tür süreçlerde pozisyon kapattığına dikkat çekti. Satışlar büyük ölçüde hedge fonlar ve aracı kurumlarda yoğunlaştı. Bu iki grup, toplam azalmanın yüzde 96'sını oluşturdu.

Hedge fonlar holdinglerini 31.400 BTC, yani yüzde 39 oranında kesti. Aracı kurumlar ise 18.800 BTC değerinde pozisyon kapattı. Bu, yüzde 53'lük bir gerilemeye karşılık geliyor.

Buna karşın, 150.300 BTC ile en büyük profesyonel kesimi oluşturan yatırım danışmanları maruziyetini yalnızca yüzde 5,9 azalttı. Bankalar ise 7.800 BTC ekleyerek holdinglerini ikiden fazla katladı. Söz konusu satışlar, Bitcoin'in Q1'de yüzde 22 gerilediği ve 60.000 dolar sınırının altına kısa süreliğine gerilediği bir dönemde yaşandı. Kripto para, Ekim 2025'te ulaştığı 126.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu süreçte yaklaşık yüzde 50 aşağıya indi.

DÜZENLEYİCİ GELİŞMELER VE KURUMSAL KABUL

Piyasadaki oynaklığa karşın CoinShares, ilk çeyreğin dijital varlık sektörünün uzun vadeli büyümesini destekleyebilecek çeşitli düzenleyici gelişmeler sunduğunu vurguladı. SEC ile CFTC arasındaki denetim sınırlarının netleştirilmesi çalışmaları ve dijital varlıkların emeklilik hesaplarında nasıl ele alınacağına ilişkin öneriler bu gelişmeler arasında öne çıktı.

Düzenleyici ilerleme Q1 sonrasında da sürdü. SEC dijital varlıkları 2030'a kadar kurumsal stratejik önceliği olarak belirledi. Kurumun bu hafta yayımladığı taslak belgede dijital varlıklar ve dağıtık defter teknolojileri için akılcı ve tutarlı bir yaklaşımla güçlü bir düzenleyici zemin oluşturma taahhüdü yer aldı.

CoinShares ayrıca Bitcoin'in geleneksel finansal kurumlar arasındaki artan kabulünü öne çıkardı. BlackRock bu yılın başında 2020 sonrası yatırım ortamında geleneksel hisse-tahvil çeşitlendirme modelinin güvenilirliğini yitirdiğini öne sürerek Bitcoin'in modern portföylerdeki potansiyel rolünü kabul etti. Piyasa oyuncuları ise dijital varlıklar için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen Clarity Act'in akıbetini izlemeye devam ediyor. Bazı milletvekilleri tasarının ağustos ayında Senato oylamasına girebileceğini aktardı.