Bitcoin ETF'leri ticaret savaşları ortasında ciddi kayıplar yaşadı

ABD'de yükselen ticaret savaşı endişeleri ve Başkan Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri açıklamasıyla, Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) önemli çıkışlar yaşadı. Spot Bitcoin ETF'leri 234 milyon dolarlık net çıkışla dört günlük yükseliş serisini sonlandırırken, global kripto piyasası büyük bir değer kaybına uğradı.

ABD Çin Gerilimi Kripto Piyasalarını Olumsuz Etkiliyor

Küresel ticaret gerilimleri, kripto para piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri 3 Şubat'ta önemli kayıplar kaydetti. SoSoValue'nin açıkladığı verilere göre, 12 spot Bitcoin ETF'sinden toplam 234,54 milyon dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti. Bu durum, dört gün boyunca süren ve 1 milyar doları aşan fon girişi dönemini sonlandırdı.

Yatırımcı çıkışlarının en büyük bölümü Fidelity'nin FBTC fonunda yaşandı. Fon, tek günde 177,64 milyon dolarlık çıkışa sahne oldu. ARKB fonlarında da benzer bir eğilim gözlendi. Verilere göre ARK'tan 50,75 milyon dolar, 21shares'ten ise 21 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. VanEck'in HODL ve Bitwise'ın BITB fonları da toplamda 14,17 milyon dolarlık sermaye kaybı yaşadı.

Bu genel düşüş eğilimine rağmen Grayscale'in GBTC fonu, 17 Ocak'tan bu yana ilk kez pozitif bir performans sergiledi ve 8,02 milyon dolarlık giriş kaydetti. Ancak yüksek işlem ücretleri nedeniyle GBTC, piyasaya girişinden bu yana toplam 21,88 milyar dolarlık net çıkışla karşı karşıya kalmıştı.

Piyasadaki dalgalanmalara karşın, Bitcoin ETF'lerinin günlük işlem hacmi artış gösterdi. Bir önceki gün 3,45 milyar dolar olan işlem hacmi, 5,88 milyar dolara yükseldi.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklamasının ardından yaşandı. Açıklamanın etkisiyle kripto para piyasalarında 500 milyar doları aşan değer kaybı yaşanırken, türev piyasasında 2 milyar dolarlık likidasyona neden oldu.

Bitcoin fiyatı, 31 Ocak'ta ulaştığı 105.000 dolar seviyesinden 3 Şubat'ta 91.441 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, son üç haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Trump'ın Meksika ve Kanada liderleriyle tarifeleri bir ay süreyle erteleme konusunda anlaşmaya varmasının ardından Bitcoin, 4 Şubat'ta kısa süreliğine 100.000 doları aştı ve ardından 99.047 dolar seviyesinde dengelendi.

Trump ayrıca kısa bir süre önce ulusal egemen varlık fonu kurulmasını öngören bir kararname imzaladı. Kripto para topluluğu, bu fonun Bitcoin alımı için kullanılabileceği olasılığını değerlendiriyor.