Bitcoin ETF'leri 50 milyar dolar barajını geçti

Bitcoin ETF'leri 50 milyar dolar barajını geçti
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ABD spot Bitcoin ETF'leri, toplam net giriş akımlarında 50 milyar dolar sınırını geçerek tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Çarşamba günü 218 milyon dolar giriş akımı kaydeden 12 fon, toplam 50,16 milyar dolar kümülatif giriş akımı elde etti. Bu gelişme Bitcoin'in kurumsallaşmasında belirleyici bir anı işaret ediyor.

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişme, Bitcoin'in geleneksel finans dünyasındaki kabulünü güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. SoSoValue verilerine göre 12 Bitcoin ETF'sinden yedisi net giriş akımı kaydetti. BlackRock'ın IBIT fonu 125,5 milyon dolar ile günün lideri olurken, Ark & 21Shares'in ARKB'si 56,96 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı.

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Lider kripto para Bitcoin (BTC), aynı gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 112.152 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Piyasa gözlemcileri, bu artışın Trump'ın tarife odaklı oynaklığına yönelik endişelerin azalmasıyla desteklendiğini belirtiyor.

BTC Markets'ta kripto analisti Rachael Lucas, "Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net giriş akımlarında 50 milyar doları geçmesi Bitcoin'in profesyonel yatırım dünyasında belirleyici bir anı işaret ediyor." dedi. Lucas, yaşanan durumun perakende odaklı bir çılgınlık değil, varlık yöneticilerinden ve kurumsal hazine bölümlerinden istikrarlı bir sermaye akışı olduğunu vurguladı.

Analist, Bitcoin'in makro ve piyasa yapısı katalizörlerinin bir kombinasyonundan faydalandığını açıkladı. Jeopolitik gerilim ve Donald Trump'ın agresif faiz oranı indirimleri yönündeki baskısının risk varlıklarına yönelik talep artışını tetiklediğini belirtti. Bitcoin'in sabit arzı ve küresel likiditeyle benzersiz bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Spot Ethereum ETF'leri de kayda değer bir giriş akımı serisi yaşarken, çarşamba günü 211,32 milyon dolar değerinde pozitif akım kaydetti. Ethereum ETF'leri şu ana kadar toplam net giriş akımlarında 4,72 milyar dolara ulaştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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