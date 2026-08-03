Bitcoin cüzdanlarındaki güvenlik krizi sürüyor: Saldırı yeniden hızlandı

Galaxy Research'ün araştırma başkanı Thorn'un analizine göre saldırganlar, Bitcoin blokları arasında 462 şüpheli kurban adresini etkileyen 218 işlem gerçekleştirdi. Bu işlemler, neredeyse tamamı yeni oluşturulmuş ve geçmiş işlem kaydı bulunmayan yaklaşık 216 hedef adrese değer taşıdı. Thorn, geçmişte işlem yapmış altı adresi ve ilk üç dalgada görülmeyen 89 çoklu imza adresini listeden çıkardıktan sonra çekirdek rakamın 709 adres ve 448,73 Bitcoin, yani yaklaşık 28,1 milyon dolar olduğunu belirtti. Araştırmacı, henüz kurbanlardan doğrudan bir teyit almadığı için temkinli davranıp "olası" ifadesini kullandığını vurguladı. Yine de bu işlemlerin savunmasız Coldcard adreslerinin örüntüsüyle örtüştüğünü ve blok başına 13,8'e ulaşan süpürme hızının olay öncesindeki 0,3 seviyesinin yaklaşık 45 katı olduğunu söyledi. Bu da yüksek bir güvenle yeni bir saldırı dalgasına işaret ediyor.

Thorn, kullanıcılara fonlarını etkilenen cihazlardan derhal taşımalarını ve yüksek işlem ücretleri kullanmalarını önerdi. Araştırmacıya göre bekleyen işlemlerin bir kısmında ücretle değiştirme özelliği etkin. Bu özellik, işlemi henüz onaylanmamış bir kurbanın, saldırganın rakip işlemini onaydan önce daha yüksek ücretle geçmesine ve fonlarını kurtarmasına kısa bir fırsat tanıyor. İlk üç doğrulanmış dalgada çalınan yaklaşık 1.367 Bitcoin, yani yaklaşık 85,7 milyon dolar ise henüz harcanmadı ve saldırgan kontrolündeki cüzdanlarda duruyor. Bu durum, fırsatçı bir hırsızlıktan çok koordineli bir operasyona işaret ediyor. Buna karşın çalınan her Bitcoin yerinde kalmadı. Yaklaşık 30 Bitcoin tutan bir kurbanın 17 Bitcoin'i, ThorChain üzerinden Duel adlı çevrimiçi kumar sitesine yönlendirildi. Site, dondurmayı değerlendirmeden önce kurbandan polise başvurmasını istedi.

COİNKİTE SAVUNMASIZ STOĞUNU İMHA ETTİ

Saldırı, Coldcard'ın Mart 2021'den sonra yayımlanan bazı yazılım sürümlerinde üretilen tohumları etkileyen bir açıktan kaynaklanıyor. Coldcard üreticisi Coinkite, etkilenen Mk3, Mk4, Mk5 ve Q cihazlarında üretilen tohumların savunmasız olduğunu doğruladı. Düzeltilmiş yazılım yalnızca yeni tohumları koruyor, eskileri güvence altına alamıyor. Şirket ayrıca elindeki tüm savunmasız stoğu imha ettiğini, sevkiyatları durdurduğunu ve hırsızlıktan sorumlu olanları belirlemek için müşteriler ve kolluk kuvvetleriyle çalıştığını bildirdi. Coinkite, Satscard, Opendime ve Tapsigner ürünlerinin bu açıktan etkilenmediğini de belirtti.

Thorn ise savunmasız koşullarda üretilen her tekil imzalı Coldcard adresinin er ya da geç boşaltılacağı uyarısında bulundu. Bu nedenle şirket, kullanıcılara etkilenmeyen bir cihazda yeni bir tohuma geçmelerini öneriyor. Olay, kripto camiasından da tepki çekti. Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, daha önce donanım cüzdanı riskine dikkat çekmişti.

SCHİFF'TEN YAPAY ZEKA VE KUANTUM UYARISI

Bitcoin karşıtı ekonomist Peter Schiff, bu güvenlik olayını fırsat bilerek sektöre yönelik uzun süredir sürdürdüğü eleştirilerini yineledi. Schiff, sosyal medyada şunları yazdı: "Yapay zeka ve kuantum bilişim saldırıyı daha da kolaylaştırdıkça bu durum yalnızca kötüleşecek." Ekonomist böylece teknolojideki ilerlemelerin giderek saldırganların lehine işleyeceğini ima etti.

Ancak Schiff bu açığı yapay zeka ve kuantum bilişimin gelecekteki tehlikesine kanıt olarak sunsa da olaya bu teknolojilerden hiçbiri yol açmadı. Olayın asıl nedeni, işlem gücündeki bir sıçrama değil bir yazılım hatasıydı. Kriptograflar da şu anda Bitcoin'in kriptografisini kırabilecek işlevsel bir kuantum bilgisayarın bulunmadığını, bunun da ağa yaklaşan protokol iyileştirmeleriyle hazırlanma zamanı tanıdığını vurguluyor. Coldcard olayı, öz saklama güvenliğinin yalnızca blok zincirine değil, operasyonel güvenlik, cihaz üretimi, tohum üretimi ve cüzdan yazılımı gibi çok sayıda unsura dayandığını bir kez daha hatırlattı. Bitcoin'in temel protokolü ele geçirilmese bile çevredeki altyapıdaki açıklar kullanıcıları ciddi kayıplara açık bırakabiliyor.

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