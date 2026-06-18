Bitcoin 64 binin altına inerken ETF'lerden 82 milyon dolar çıktı

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin başlangıcı risk varlıklarını sarsarken Bitcoin, perşembe günü 64 bin doların altında işlem gördü. Yatırımcılar, yıl bitmeden faiz artırımı ihtimalini giderek daha yüksek fiyatladı.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri aynı gün 82,2 milyon dolar net çıkış kaydetti. Anlamlı giriş gören tek fon, 14 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC'si oldu. Spot Ethereum ETF'lerinde de 29,4 milyon dolarlık net çıkış görüldü. Bu çıkışa, Grayscale'in Ethereum Mini Trust'ından çekilen 9,9 milyon dolar öncülük etti.

Bitcoin'in mayıs ve haziran boyunca düşüşü, ABD-İran savaşına bağlı jeopolitik risk primini izledi. Glassnode'a göre varlık, petrol ve altın güvenli liman talebi çekerken 77.486 dolardan 60.861 dolarlık dibe yaklaşık yüzde 22 geriledi. Bu hafta Washington ile Tahran arasındaki ateşkes mutabakatı baskının çoğunu hafifletti ve Bitcoin toparlanmasını 60 bin dolarların ortasına taşıdı. Ancak Warsh'ın ileriye dönük yönlendirmeyi kaldıran ilk toplantısının ardından FOMC üyelerinin yarısı yıl sonundan önce faiz artırımı görmeye başladı. Bu da piyasanın fiyatladığı artırım olasılığını yüzde 90'a çıkardı.

GLASSNODE BTC'Yİ ORTALAMANIN YÜZDE 15 ALTINDA GÖRÜYOR

Glassnode'un çarşamba günkü raporuna göre Bitcoin, zincir üstü "Gerçek Piyasa Ortalaması" olan 77.200 doların yüzde 15 altında işlem görüyor. Bu iskonto, bu ayki diplerden gelen sıçramaya rağmen genel rejimi ayı piyasası bölgesinde tutuyor. Son 155 günde hareket eden coinlerdeki gerçekleşmemiş kâr veya zararı izleyen kısa vadeli sahip MVRV'si 0,81'den 0,90'a yükseldi ancak 1,0 başa baş çizgisinin altında kaldı. Bu grubun maliyet tabanı 72.600 dolar dolaylarında bulunuyor. Bu da son alıcıların ortalama yüzde 10 zararda olduğu anlamına geliyor.

Dolaşımdaki coinlerin toplam maliyet tabanı olan gerçekleşen piyasa değeri (realized cap), 90 günde yüzde 1,45 daralarak 1,07 trilyon dolara indi. Yedi günlük değişimin eksi yüzde 0,18 ile neredeyse durması, ağdan sermaye çıkışının yavaşlayabileceğinin ilk işareti oldu. Bitcoin'in 60 bin dolara doğru kaymasından bu yana spot likidite daha destekleyici hale geldi. Rapora göre Binance'ın emir defteri derinliği belirgin biçimde alış tarafına kaydı ve alış likiditesi, bekleyen satış emirlerini aylardır görülmeyen en geniş farkla aştı.

ANALİSTLER DİPTE AYRIŞIRKEN 200 HAFTALIK ORTALAMA ÖNE ÇIKTI

Ateşkesin tüm yükü taşıdığı görüşüne herkes katılmıyor. Tokenizasyon platformu TX'in kurucu ortağı ve eski Fidelity yöneticisi Mike McCluskey, Bitcoin'in bu haftaki hareketinin salt bir jeopolitik bahis olmadığını savundu. McCluskey'e göre cuma günü İsviçre'de planlanan imza, anlaşmanın geçici statüsü ve süren yaptırımlar nedeniyle asıl sınav olacak. Spot Bitcoin ETF'lerinin cumaya kadar üst üste giriş kaydetmesi gerektiğini belirten McCluskey, salı günkü 10,1 milyon dolarlık girişin çarşamba günü gelen 82,2 milyon dolarlık çıkışla kısa sürede silindiğine dikkat çekti.

Kraken Baş Ekonomisti Thomas Perfumo ise farklı bir açıdan baktı. Perfumo'ya göre Bitcoin'in şu anda 62.358 dolar dolaylarındaki 200 haftalık hareketli ortalamasının altına inişleri, tarihsel olarak piyasanın en iyi giriş noktalarından bazılarını oluşturdu. Bu seviyenin altındaki kapanışlar 2017 ortasından bu yana işlem günlerinin yaklaşık yüzde 10'unda görüldü ve bu seviyelerden alanlar bir yıl içinde yüzde 100'ün, iki yıl içinde yüzde 300'ün üzerinde medyan getiri elde etti. Perfumo, bu alıcıların başa baş gelme süresinin medyanının yalnızca iki gün, izleyen bir yıldaki medyan düşüşün ise yalnızca yüzde 9 olduğunu belirtti.

Kripto fon yöneticileriyle yapılan bir anket, çoğunun makro belirsizlik, zayıf likidite ve sermayenin yapay zeka işlemlerine kayması nedeniyle Bitcoin'in toparlanmadan önce daha aşağı gideceğini beklediğini ortaya koydu. Bitwise'ın yatırım direktörü Matt Hougan ise bu soruyu tümden reddetti. Hougan, dip noktasını belirlemenin bir sonraki döngü zirvesinin hâlâ ileride olup olmadığından daha az önemli olduğunu savundu. Bitcoin, yayım sırasında 64 bin dolar dolaylarında işlem görüyordu. İkinci büyük kripto para Ethereum ise 1.750 doların altındaydı.