Bitcoin 63 bin doların altına geriledi

Bitcoin, pazartesi gördüğü 64 bin dolarlık kısa sıçramanın ardından salı günü tekrar 63 bin doların altına indi. Piyasa verilerine göre Bitcoin fiyatı 62 bin 750 dolar civarında işlem gördü, Ethereum ise 1.700 doların altında kaldı. Aynı dönemde ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) bir gün daha net çıkışla kapandı.

Geri çekilme, Wall Street'in gece boyunca toparlanma yaşamasına karşın gerçekleşti. Capital'in kıdemli finans piyasası analisti Kyle Rodda, hisse senetlerindeki toparlanmayı cuma günkü sert satış sonrası ortaya çıkan doğal testere etkisine bağladı. Cuma günü açıklanan mayıs tarım dışı istihdam raporu, 80 binlik beklentiye karşılık 172 bin yeni istihdam gösterdi. Bu veri ima edilen faiz artışı olasılıklarını yaklaşık yüzde 72'ye taşıdı ve aşırı gerilmiş pozisyonların hızla kapatılmasını tetikledi.

Rodda, "Bu tür hızlı hareketler genellikle bir testere etkisi yaratıyor. Temeller mevcut trendi yeniden dayatana kadar piyasalar bir süre iki yönlü oynaklık yaşıyor." ifadesini kullandı.

PİYASA DAĞITIM REJİMİNE GEÇTİ

Manşet fiyat hareketinin altında, zincir üstü ve ETF akış verileri yapısal olarak daha zayıf bir tablo çiziyor. Bitfinex analistleri piyasanın, yılın başında Bitcoin yükselişini sürükleyen biriktirme aşamasından bir dağıtım rejimine geçtiğini belirtti.

Analistlere göre güçlü bir nisan-mayıs biriktirme döneminin ardından spot kümülatif hacim farkı göstergesi sert biçimde negatife döndü. Bu da son alıcıların pozisyonlarını tutmak ya da artırmak yerine zayıflıkta aktif biçimde çıkış yaptığını gösteriyor. Kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanı da 77 bin 800 dolarlık gerçek piyasa ortalamasının altına indi. Bu kırılım yeni girenlerin zararda olduğunu doğruluyor ve her toparlanmaya üstten direnç ekliyor.

Bitfinex analistleri, "Hem zincir üstü hem akış verileri, bunun net bir teslimiyet yerine dağıtım ağırlıklı bir rejim olduğu görüşünü pekiştiriyor. Yükselişler giderek biriktirilmek yerine satılıyor. Bu da spot talep belirgin biçimde geri dönene kadar piyasanın yapısal olarak savunmacı bir evrede kaldığına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı yapısal okuma, geçen hafta yayımlanan haftalık zincir üstü raporda da öne çıktı. Glassnode raporu günlük 1,35 milyar dolarlık gerçekleşen zararı işaret etti. Bu zararın 770 milyon doları, döngü zirvesindeki pozisyonlarından çıkan uzun vadeli yatırımcıların teslimiyetinden geldi. Firmanın gerçekleşen kâr zarar oranı, 7 Mayıs'taki 3,16 yerel zirvesinden 0,29 düzeyine çöktü ve şubat başında görülen panik dalgasını andırdı.

ETF AKIŞLARI BASKI NOKTASI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

ABD spot Bitcoin ETF'leri SoSoValue verilerine göre 8 Haziran'da 91,4 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu çıkış, üç ardışık haftaya yayılan ve 2026'nın en büyük kurumsal risk azaltma serisi sayılan toplam 4,2 milyar dolarlık kayba eklendi. Ethereum ETF'leri ise aynı gün 82,4 milyon dolar net girişle ters yönde hareket etti.

Bitfinex, ETF kanalını herhangi bir toparlanma için merkezi değişken olarak gördü. Analistlere göre son 18 ayda marjinal alıcı ABD spot ETF piyasası oldu ve bu akış reel getirilere son derece duyarlı. Reel getiriler ise yanlış nedenlerle yükseliyor.

Bitfinex analistleri, "Getiriler yanlış nedenle, daha hızlı büyüme yerine daha yüksek enflasyon primi nedeniyle yükseliyor ve risk varlıkları buna göre yeniden fiyatlanıyor. Reel getiriler tepe yaparsa, çıkan akış geri dönebilir." değerlendirmesini paylaştı.

KURUMLAR RİSK ALMAK YERİNE KORUNUYOR

İşlem masası düzeyinde davranış değişimi müşteri akışlarında görünür hâle geldi. FalconX'in satış başkanı Josh Barkhordar, kurumsal müşterilerin ağırlıklı olarak opsiyon yapıları üzerinden aşağı yönlü riski koruma altına almaya, kısa pozisyonlardan kar realize etmeye ve nakde geçmeye odaklandığını söyledi. Barkhordar, "Baskın tema yeni risk almak yerine risk yönetimi ve sermaye korumasında yoğunlaşıyor." dedi.

Bu tablo, kurumsal inanç anlatısıyla çelişiyor. Bir Coinbase stratejisti pazartesi günü aile ofislerinin ve ulusal varlık fonlarının düşük fiyatları giriş noktası olarak değerlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etmişti. Bernstein analistleri de spot ETF'lerden 2026'da şimdiye kadar gerçekleşen 2,6 milyar dolarlık çıkışa rağmen mevcut gerilemenin Bitcoin'in değer saklama tezindeki yapısal bir çöküş yerine daha sakin bir piyasa döngüsünü yansıttığını savundu.

Barkhordar kurumsal düzeyde paralel bir temaya da dikkat çekti. Büyük varlıklar zayıflarken Hyperliquid (HYPE) sıra dışı bir dayanıklılık gösterdi. Barkhordar'a göre FalconX masasındaki müşteri akışlarına HYPE hakim oldu. Yatırımcılar dayanak varlıkları işlem yapmak yerine piyasa altyapısının büyümesine erişim sunan varlıklara yöneldi.

MAKRO TABLO DEĞİŞMEDİ

Rodda, jeopolitik risklerin bir miktar gevşemesinin ardından petrol fiyatlarının son zirvelerinden geri çekildiğini söyledi. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından iki tarafın da çatışmanın tırmanmayacağına işaret etmesi, enerji piyasasındaki savaş primini sıkıştırdı.

Buna karşın makro tabloyu belirleyen ana etken değişmedi. Bitfinex analistleri, yıllık yüzde 3,8 düzeyindeki nisan tüketici fiyat endeksi ve 10 Haziran'da açıklanacak mayıs enflasyon verisiyle kısa vadeli getirilerin yüksek, reel getirilerin kısıtlayıcı kaldığını ekledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Haziran toplantısı neredeyse kesin bir faiz sabitlemesini fiyatlıyor. Tahmin piyasalarındaki olasılıklar, faizin yüzde 3,5-3,75 aralığında değişmeden kalması için yüzde 99'un üzerinde seyrediyor.

Rodda, "Piyasada önümüzdeki günler faiz kaynaklı oynaklıkla şekillenmeye devam edecek. Özellikle önümüzdeki iki hafta, başta gelecek hafta toplanacak Fed olmak üzere yoğun merkez bankası kararları nedeniyle yüksek faiz riski taşıyacak." dedi.

Bitfinex riski net biçimde ortaya koydu. Analistlere göre 2026'nın ikinci yarısında Bitcoin, manşet büyüme yerine büyük olasılıkla reel getirilerin seyrine göre işlem görecek. Petrol primi sönene ya da enflasyon beklentileri yeniden çıpalanana kadar ispat yükü risk varlıklarının üzerinde kalıyor.