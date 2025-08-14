Bitcoin 124.000 dolarla yeni rekor seviyesine ulaştı

Bitcoin 124.000 dolarla yeni rekor seviyesine ulaştı
Bitcoin, Eylül faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle 124.000 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kurumsal yatırımcıların artan talebi ve ETF girişleri Bitcoin arzının yüzde 17'sini kontrol altına aldı. Analistler yıl sonuna kadar yükselişin süreceğini öngörüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin güçlü bir performans sergileyerek 124.000 doları aştı. Bu yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin yüzde 93,7'ye çıkmasıyla tetiklendi. Aynı zamanda, Ethereum da güçlü bir performans göstererek 4.780 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin Yükselişi Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi son bir ay içinde dikkat çekici boyutlara ulaştı. BTC Markets analisti Rachael Lucas'ın verilerine göre, Bitcoin ETF'leri bu dönemde 3,6 milyar dolardan fazla kaynak topladı.

Kurumsal ve devlet hazineleri şu anda toplam 3,64 milyon BTC kontrol ediyor ki bu rakam toplam Bitcoin arzının yüzde 17'sinden fazlasına karşılık geliyor. Lucas, bu durumu "kıt arz ile karşılaşan yapısal talep" olarak tanımladı.

ABD ekonomisinden gelen son veriler de Bitcoin'in yükselişini destekledi. Temmuz ayı CPI verisi, tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdiğini ve bu oranın beklentilerin altında kaldığını ortaya koydu.

Analistler, Bitcoin'in 120.000 ile 125.000 dolar arasında bir konsolidasyon dönemi yaşayabileceğini, ancak yıl sonuna kadar yukarı yönlü momentumun süreceğini belirtiyor. Lucas, "Uzun vadeli sahipler kendinden emin ve Bitcoin ile Ethereum giderek temel portföy varlıkları olarak görülüyor." dedi.

Serkan KÖSE
