Birleşik Krallık Avrupa kripto ekonomisinde rekor kırdı

Chainalysis'in son raporuna göre Birleşik Krallık, Avrupa'nın kripto para piyasasında liderliği ele geçirdi. Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında gerçekleşen 217 milyar ABD dolarlık işlemle zirveye oturan ülke, kripto para kullanımında büyük bir sıçrama yaptı. Stablecoinlerin baskın rol oynadığı bu dönemde, Birleşik Krallık'ın kripto para ekonomisindeki büyüme hızı dikkat çekiyor.

Kripto Lideri Birleşik Krallık Oldu: Kripto ile Dünya Ekonomisini Şekillendiriyor

Son dönemde yapılan araştırmalar, Birleşik Krallık'ın Avrupa kripto para ekosistemindeki etkinliğini gözler önüne serdi. Chainalysis verilerine göre ülke kripto işlem hacminde önemli bir atılım gerçekleştirerek Global Kripto Benimseme Endeksi'nde on ikinci sıraya yükseldi.

2023 Temmuz - 2024 Haziran döneminde Birleşik Krallık'ta gerçekleşen kripto para işlemleri 217 milyar dolara ulaştı. Orta, Kuzey ve Batı Avrupa bölgesinde tüccar hizmetleri alanında geçen yıla oranla yüzde 58,4'lük büyüme kaydedildi.

Bölge, küresel kripto tüccar hizmetleri pazarında, Orta ve Güney Asya ile Okyanusya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta, stablecoinlerin her üç aylık dönemde pazar hacminin yüzde 60-80'ini oluşturması.

Kuzey Amerika'dan sonra en büyük kripto ekonomisine sahip olan CNWE bölgesi, söz konusu dönemde 987,25 milyar dolarlık işlem hacmine imza attı. Almanya 125,3 milyar dolar, Fransa 101,2 milyar dolar ve Hollanda 83,3 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bölgedeki kripto faaliyetleri yıllık bazda yüzde 44 büyüme gösterdi.

Stablecoin kullanımında dünya genelinde dikkat çekici bir artış gözlemlendi. 1 milyon dolar altındaki işlemlerde, Kuzey Amerika'ya kıyasla 2,5 kat daha hızlı büyüme kaydedildi. 2022 Temmuz - 2024 Haziran döneminde stablecoin işlemleri, toplam varlıklar içinde yüzde 52,36'lık pay elde etti.

Doğu Avrupa'da ise kurumsal ve DeFi faaliyetleri, bölgeyi 499,14 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünyanın dördüncü büyük kripto ekonomisi konumuna taşıdı. Merkezi borsalar 324 milyar dolar, DeFi platformları ise 165,46 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Ukrayna ve Rusya, kripto para kullanımında sırasıyla dünya genelinde altıncı ve yedinci sırada yer aldı. Özellikle Rusya'nın bir yıl içinde altı basamak yükselmesi dikkat çekti. Sektörün geleceğini şekillendirecek en önemli gelişmelerden biri, AB'nin hazırladığı Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği olarak görülüyor.