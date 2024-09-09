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Binance destekli Tokocrypto Endonezya'da tam lisans aldı

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Binance'in Endonezya kolu Tokocrypto, ülkenin kripto düzenleyici kurumundan tam lisans almayı başardı. Bu gelişme, Endonezya'nın kripto ekosisteminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Tokocrypto'nun CEO'su, 35 potansiyel kripto borsası arasında üçüncü tam lisanslı borsa olmaktan duydukları gururu dile getirdi.

Endonezya'nın kripto para ekosistemi, yeni bir gelişmeyle daha da güçleniyor. Binance'in ülkedeki yan kuruluşu Tokocrypto, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Kurumu'ndan (Bappebti) tam lisans almayı başardı. Bu önemli gelişme, Endonezya'nın kripto varlıklara yönelik düzenleyici çerçevesinin olgunlaştığını ve pazarın giderek daha güvenli hale geldiğini gösteriyor.

Kripto Borsaları İçin Lisans Yarışı Devam Ediyor

Tokocrypto, Endonezya'nın kripto para piyasasında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Binance'in yan kuruluşu olan şirket, ülkenin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Kurumu, Bappebti'den Fiziksel Kripto Varlık Tüccarı (PFAK) olarak tam lisans almayı başardı. Bu gelişme, Endonezya'nın kripto para regülasyonlarında önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 2022 yılının sonlarında Tokocrypto'yu bünyesine katmıştı. Bu satın alma öncesinde de şirketin çoğunluk hissesine sahipti. Tokocrypto'nun tam lisans alması, Binance'in global stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir ve şirketin düzenlenmiş pazarlardaki varlığını güçlendirme hedefini yansıtıyor.

Endonezya, 2023 yılının sonlarında tüm kripto borsalarının ulusal bir kripto varlık borsasına kaydolmasını zorunlu kılan bir düzenleme getirmişti. Bu borsa, Emtia Vadeli İşlemler Borsası (CFX) olarak adlandırılıyor ve geleneksel bir borsa gibi işlev görüyor ancak özellikle dijital varlıklara odaklanıyor. CFX, Bappebti tarafından denetleniyor ve kripto varlıkların ticareti için güvenli ve şeffaf bir platform sunmayı hedefliyor.

Bu düzenleyici gelişme, Endonezya'da kripto para birimlerine olan yüksek talebin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ülke, genç ve teknoloji meraklısı nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olarak tanınıyor. Bu demografik yapı, kripto para birimlerine olan ilgiyi artırıyor ve hükümetin bu alanı düzenleme ihtiyacını doğuruyor.

Tokocrypto'nun CEO'su Yudhono, yaptığı açıklamada "Endonezya'da PFAK lisansı alan üçüncü borsa olmaktan gurur duyuyoruz. Bappebti'ye kayıtlı 35 potansiyel kripto borsasının bulunduğu bir pazarda bu başarıyı elde etmek bizim için önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Bu gelişme, Endonezya'nın kripto para düzenlemelerinde önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Tam lisans alan borsaların sayısının artması, ülkenin dijital varlık ekosisteminin olgunlaştığına ve düzenleyici çerçevenin güçlendiğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, diğer borsaların da lisans alma süreçlerini tamamlaması ve Endonezya'nın kripto para piyasasının daha da gelişmesi bekleniyor.

Endonezya'nın bu adımı, küresel kripto para piyasası için de önem taşıyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan ülkenin, kripto varlıkları düzenleme konusundaki bu girişimi, bölgedeki diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir. Bu durum, kripto para birimlerinin yasal statüsü ve düzenlemeleri konusunda global bir standartlaşmaya yol açabilir.

Tokocrypto'nun tam lisans alması, Endonezya'nın kripto para ekosisteminin gelişiminde önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, ülkenin dijital ekonomiye verdiği önemi gösterirken aynı zamanda uluslararası kripto para piyasasındaki konumunu da pekiştiriyor. Önümüzdeki dönemde, Endonezya'nın kripto para düzenlemelerinin nasıl şekilleneceği ve bunun bölgesel ve global piyasalara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Endonezya Borsa CEO

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