Bernstein Bitcoin için yıl sonu hedefini korudu

Gautam Chhugani liderliğindeki analistler pazartesi günü müşterilere gönderdikleri notta, Bitcoin'in Ekim 2025'te 125 bin dolara yakın bir zirve gördüğünü hatırlattı. Fiyat, 60 bin dolar civarındaki son dipleri yeniden test ettikten sonra 63 bin dolara sıçradı. Piyasa verilerine göre Bitcoin 6 Temmuz'da 62 bin 600 dolar civarında işlem gördü. Kuruluş, düzeltmeye rağmen yıl sonu için 150 bin dolarlık Bitcoin hedefini koruduğunu açıkladı.

Bernstein, daha ılımlı düzeltmeyi kriptonun olgunlaştığının işareti olarak yorumladı ancak piyasanın düşüşü tümüyle geride bırakıp bırakmadığının belirsiz olduğu uyarısında bulundu. Nota göre düşüş, döngü zirvesinden bu yana üç çeyrek sürdü ve tarihsel düzeltmelerin genelde sürdüğü 12 ila 15 ayın gerisinde kaldı.

ETF ÇIKIŞLARI PİYASAYI GÖRÜNDÜĞÜNDEN KÖTÜ GÖSTERDİ

Bernstein'a göre hazine şirketleri ve borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen toplam girişler 2026'da 10 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2025'teki 60 milyar dolardan sert bir düşüşe işaret ediyor. Spot Bitcoin ETF'leri ise 74 milyar dolarlık varlık tabanına karşı bu yıl 5,5 milyar dolar kaybetti. Bu nedenle net pozitif akışı başta Strategy olmak üzere hazine şirketleri sağladı.

Chhugani'nin ekibi, 74 milyar dolarlık tabanda 5,5 milyar dolarlık ETF çıkışının yaklaşık yüzde 50'lik fiyat düzeltmesiyle birleşince duyarlılığın akış tablosundan daha kötü hissettirdiğini savundu. Analistlere göre likiditenin yapay zeka hisselerinde yoğunlaştığı bir piyasada, Bitcoin için net pozitif giriş yaşanan bir yıl daha az endişe verici görünüyor.

STRATEGY 175 BİN BİTCOİN ALARAK NET ALICI KALDI

Bernstein'ın atıf yaptığı şirket dosyalarına göre Strategy, 2026'da yaklaşık 14 milyar dolara 175 bin BTC alarak varlıklarını 847 bin 363 BTC'ye çıkardı. Kuruluş, şirketin satışa zorlanabileceği yönündeki endişeleri de ele aldı.

Nota göre Strategy'nin başlıca imtiyazlı süresiz ihracı STRC, 100 dolarlık nominal değere karşı 87,87 dolardan işlem görüyor ancak şirketin bilançosunda nakit temettü ve faizi 17 aydan uzun süre karşılayacak likidite bulunuyor. Strategy'nin borç yükümlülükleri Bitcoin teminat değerinin yaklaşık yüzde 13'ü düzeyinde bulunuyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir sonraki anapara ödemesinin vadesi 2028'in üçüncü çeyreğinde doluyor. Bernstein, 15 milyar dolarlık imtiyazlı anaparanın süresiz uzun vadeli sermaye işlevi gördüğünü belirtti.

Sermaye politikası uyarınca Strategy, temettü ve faizi finanse etmek, dolar rezervlerini yenilemek ve geri alım planlarını desteklemek için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satabileceğinin sinyalini verdi. Rezerv karşılığının 12 ayın altına inmesi ise yönetim kurulu onayı gerektiriyor. Bernstein'a göre bu mekanizmalar Strategy'den büyük bir zorunlu arz gelmesini olası kılmıyor ve şirketi piyasada net alıcı konumunda tutuyor.

Nota göre Strategy'nin birikimi, yapay zeka veri merkezlerine yönelen önde gelen ABD Bitcoin madencilerinin satışlarını dengeledi. Bernstein, en büyük ABD borsalarında işlem gören madencilerin Bitcoin madenciliğini tümüyle bırakmasını ve hash oranı paylarının Güneydoğu Asya, Orta Asya ve Latin Amerika'daki uluslararası operatörlerce üstlenilmesini bekliyor.

Analistlere göre ağın toplam hash oranı bu yıl ortalama yaklaşık yüzde 11 düştü. ABD madencilerinin toplam ağ hash oranındaki payı son iki çeyrekte 40 baz puandan fazla gerilerken gelişmekte olan piyasalardaki madenciler yaklaşık 100 baz puan kazandı.

TOKENİZE VARLIKLAR 52 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bernstein, düzenleyici ivmenin sürdüğüne dikkat çekti. GENIUS Yasası kapsamında stablecoin kural yapımı devam ederken kripto sürekli vadeli işlemleri ABD'de Kalshi ve Coinbase üzerinden hayata geçiyor. Kuruluş, Polymarket'e dayanarak Clarity Yasası'nın 2026'da geçme ihtimalini yaklaşık yüzde 50 olarak değerlendirdi. Nota göre tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları yaklaşık 52 milyar dolara çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.

Kuruluş, düzeltme nedeniyle yıl sonu için 150 bin dolarlık Bitcoin hedefini "iddialı" olarak nitelese de döngünün eninde sonunda döneceğini savundu. Bernstein, "herhangi bir yaşam belirtisi" için Bitcoin akışlarını izlemeyi sürdürdüğünü belirtti.