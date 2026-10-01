Bankacılık devi Bitcoin ve Ethereum hedeflerini artırdı

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Citi'nin değerlendirmesinde Bitcoin için önceki 82 bin dolarlık hedef 31 bin dolar artırıldı. Ethereum'un hedef fiyatı ise 2 bin 240 dolardan 3 bin 28 dolara çıkarıldı. Her iki tahmin de önümüzdeki 12 aylık dönemi kapsıyor.

Revizyon, bankanın önceki Bitcoin tahmininde yaklaşık yüzde 38, Ethereum tahmininde ise yüzde 35 artışa karşılık geliyor. Bu oranlar kripto paraların güncel fiyatlarına göre beklenen getiriyi değil, eski ve yeni hedefler arasındaki farkı gösteriyor.

FON GİRİŞLERİNDE DAHA İSTİKRARLI SEYİR BEKLİYOR

Bankanın yükseliş beklentisinde, yatırım danışmanları ve aracı kurumların Bitcoin'e ayırdığı payı kademeli olarak artırması öne çıkıyor. Citi, bu sürecin kripto piyasasına para girişlerini daha yavaş fakat daha istikrarlı bir tempoya taşıyabileceğini düşünüyor.

Daha güçlü kripto faaliyetleri ve destekleyici makroekonomik ortam da tahmin değişikliğinin gerekçeleri arasında yer alıyor. Böylece banka, yeni hedeflerini yalnız kısa vadeli fiyat hareketine değil, talebin devam edeceği beklentisine dayandırıyor.

ABD'deki düzenleme süreci de değerlendirmede yer buldu. Citi'ye göre CLARITY Act'in ilerleyememesi, kripto piyasasının yapısını düzenleyecek bir yasanın önündeki yolu daralttı. Buna karşılık ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) düzenleme duyuruları olumsuz havayı hafifletti.