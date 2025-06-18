Avrupa'nın Bitcoin liderinden 20 milyon dolarlık alım

The Blockchain Group 20 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla toplam portföyünü 1.653 BTC'ye çıkardı. Paris merkezli şirket 2025'te yüzde 1.173 getiri elde ederek Avrupa'nın öncü Bitcoin hazine firması konumunu pekiştirdi. Standard Chartered ise Bitcoin 90 bin dolara düşerse şirketlerin yarısının risk altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Son 30 Günde 26 Şirket Bitcoin Yatırımı Yaptı

Paris merkezli The Blockchain Group, salı günü 19,6 milyon dolar karşılığında 182 Bitcoin edindi. Bu satın alma işlemi, şirketin yakın zamanda tamamladığı 18 milyon euroluk Hisseye çevrilebilir borçlanma tahviliyle finanse edildi.

Yatırımcılar arasında UTXO Management, Moonlight Capital, TOBAM ve Ludovic Chechin-Laurans gibi tanınmış isimler yer aldı. Her katılımcının şirketin tahvil tekliflerinin farklı bölümlerini satın aldığı açıklandı.

Alım işlemleri Banque Delubac & Cie ve Swissquote Bank Europe SA tarafından gerçekleştirildi. BTC'lerin saklanması ise dijital varlıklar için İsviçreli altyapı sağlayıcısı Taurus tarafından yönetiliyor.

The Blockchain Group'un başarısı sadece sayılarla sınırlı kalmıyor. Şirket 2025 yılının başından bu yana 469 Bitcoin dahil etti ve Bitcoin değerinde 49,4 milyon doların üzerinde kazanç bildirdi. Firmanın stratejileri arasında ilave 70 Bitcoin alımı bulunuyor ki bu da toplam rezervleri 1.723 Bitcoin'e çıkaracak.

Öte yandan Standard Chartered Bank'tan gelen uyarılar dikkat çekiyor. Finans devinin analizine göre son 30 günde Bitcoin hazinesine yatırım yapan 26 şirketten yarısı Bitcoin 90 bin doların altına düşerse ciddi sorunlarla zorluklarla karşılaşabilir.