Asya kripto pazarında milyar dolarlık Bitcoin fon hamlesi

Kripto yatırım dünyasında önemli bir gelişme yaşanırken, Asya pazarında kurumsal Bitcoin yatırımları hızla artıyor. Sora Ventures'ın açıkladığı dev fon, bölgedeki halka açık şirketlerin portföylerinde Bitcoin bulundurma trendine odaklanıyor. Bu strateji, özellikle son yıllarda ABD ve Avrupa'da Strategy gibi şirketlerin öncülük ettiği modelin Asya versiyonu olarak öne çıkıyor.

Tayvan Merkezli Sora Ventures Bitcoin Hazine Devrimini Başlatıyor

Jason Fang'ın kurucusu olduğu Sora Ventures, yaptığı basın açıklamasında önümüzdeki altı ay içinde 1 milyar dolar biriktirmeyi hedeflediğini açıkladı. Firma, bölgesel ortaklardan ve yatırımcılardan 200 milyon dolarlık ilk taahhüt sağladığını belirtti.

Fon, bilançolarında Bitcoin tutan Asya merkezli şirketlere yatırım yapmaya odaklanacak. Bu strateji son zamanlarda Japonya, Hong Kong, Tayland ve Güney Kore'deki halka açık firmalar arasında ivme kazandı.

Sora Ventures kurucusu ve genel ortağı Jason Fang, "ABD ve AB'de Bitcoin hazinelerine yatırım yapan kurumların ilgisinde bir artış gördük. Asya'da ise çabalar nispeten parçalı kaldı." dedi.

Fang, "Kurumsal paranın bu şekilde bir araya gelmesi, yerel seviyeden bölgesel seviyeye ve şimdi küresel sahneye çıkması tarihte bir ilk " ifadelerini kullandı.

Sora Ventures'ın son planı, Bitcoin'i hazine varlığı olarak benimseyen halka açık şirketlerdeki bir dizi satın alma ve yatırıma dayanıyor. Nisan 2024'te Sora, Japonya'nın Metaplanet'ine yatırım yaptı ve şirketin 1 milyar yen Bitcoin alımını destekledi.

Bu yılın başlarında, Sora Ventures Hong Kong'lu Moon şirketini bünyesine kattı. Moon, HK Asia Holdings'ten yeniden markalaştıktan sonra Bitcoin ve Web3 ile ilgili yatırımlara yöneldi.

Temmuz ayında Sora, Güneydoğu Asya'da Metaplanet modelini kopyalamayı hedefleyerek Tayland'lı elektronik perakendecisi DV8'i bir ihale teklifi yoluyla satın alan konsorsiyuma liderlik etti. Yine temmuz ayında, Sora ve ortakları Güney Kore'nin BitPlanet'inde kontrol hissesi alarak şirketin dijital varlıklara genişlemesini destekledi.