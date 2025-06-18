ARK Invest'ten dikkat çeken Circle hamlesi

ARK Invest'ten dikkat çeken Circle hamlesi
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Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, Circle hisse fiyatındaki düşüşe rağmen iki günde yaklaşık 100 milyon dolarlık satış yaparak pozisyonunu azalttı.

Cathie Wood tarafından yönetilen ARK Invest, USDC stablecoin ihraççısı Circle'daki hisselerini azaltma kararı aldı. Yatırım şirketi, son iki gün içinde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Circle hissesini elden çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

ARK Invest Circle Hisselerini Satıyor

Bitcoin ve kripto para dostu yatırımlarıyla öne çıkan ARK Invest, USDC stablecoin ihraççısı Circle'ın hisselerinde satış baskısını sürdürüyor. Bitcoin yatırımlarıyla tanınan Cathie Wood liderliğindeki şirket, son iki günde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Circle hissesi elden çıkardı.

Ticaret verilerine göre ARK, Salı günü gerçekleştirdiği işlemlerle üç farklı fonundan toplam 300.108 adet CRCL hissesini 44,7 milyon dolar karşılığında sattı. Bu satış, Circle hisselerinin Pazartesi günü 165 doları gördükten sonra yüzde 1,3 değer kaybederek 149 dolardan kapanmasının ardından geldi. Dikkat çekici olan, bu düşüşün ABD Senatosu'nun GENIUS stablecoin yasasını 68-30 oyla kabul etmesine rağmen yaşanması oldu.

ARK Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF ve ARK Fintech Innovation ETF fonlarının dahil olduğu satış operasyonunda, en büyük pay ARKK fonuna ait 208.654 hisselik işlemden geldi. ARKW fonundan 65.320, ARKF fonundan ise 26.134 hisse satıldı. İki günlük toplam bakıldığında ARK, elindeki 642.766 Circle hissesini yaklaşık 96,5 milyon dolara elden çıkarmış oldu.

Satılan miktar, ARK'ın 5 Haziran'daki halka arzda aldığı 4,49 milyon hissenin yüzde 14'üne denk geliyor. O dönemde şirketin bu yatırım için ödediği tutar 373,4 milyon dolar seviyesindeydi. Diğer büyük yatırımcılar arasında yer alan BlackRock'ın henüz herhangi bir satış bildirimi yapmadığı görülüyor. Circle'ın kurucu ortağı ve CEO'su Jeremy Allaire'in halka arzda hisselerinin yüzde 8'ini satmayı planladığı, diğer yöneticilerin de benzer satışlar gerçekleştireceği biliniyor.

Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşabileceğini öngören Cathie Wood'un bu hamleleri, piyasada merakla takip ediliyor. Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara artan ilgisine paralel olarak, ARK'ın portföy yönetimi stratejileri yakından izlenmeye devam ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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