Analistler ikiye bölündü: Bitcoin'in toparlanması kalıcı mı?

Bir yanda toparlanmayı henüz teyit edilmemiş kısa vadeli bir tepki sayanlar, diğer yanda dolaşımdaki arzın yarısından fazlasının zarara geçmesini geçmişte dip noktalarını haber vermiş bir sinyal olarak okuyanlar var. Yükselişe kripto öncülük etti. Ethereum haftalık yüzde 13,5, Bitcoin yüzde 6,75 kazanırken S&P 500 yüzde 2,2, Nasdaq ise yüzde 0,9 ile geride kaldı.

Sıçramanın arkasındaki tetikleyici, dört ayın en zayıf istihdam verisiydi. ABD tarım dışı istihdamı 110 binlik beklentinin çok altında 57 bin arttı, önceki aylar da aşağı yönlü revize edildi. Zayıf veri, yıl bitmeden faiz artırımı beklentisini geriletti ve yakın vadeli bir adımın olasılığını yaklaşık yüzde 25'e indirdi.

WINTERMUTE 270 BİN BİTCOİN'LİK BİRİKİME DİKKAT ÇEKTİ

Piyasa yapıcı Wintermute, haftalık hareketi ders kitabı niteliğinde bir rahatlama rallisi olarak yorumladı. Firmaya göre bu yükselişi birkaç etkenin bir araya gelmesi açıkladı. ABD Merkez Bankası'nın yumuşaması, Orta Doğu'daki gerilimin azalması ve Ethereum'a ilişkin olumlu kurumsal başlıklar, yılın ilk yarısında ağır kayıplar yaşamış bir varlık sınıfında üst üste bindi. Wintermute, bu bileşimin daha büyük bir hikâyeye gerek kalmadan sıçramayı açıklamaya yettiğini belirtti.

Yine de Bitcoin'in ayağı diğer büyük kripto paralara kıyasla daha sağlam göründü. Firmaya göre balina cüzdanları, 200 haftalık hareketli ortalamaya yakın seviyelerde 270 binden fazla Bitcoin ekledi. Opsiyon akışı da aşağı yönlü korumadan 60 bin ile 70 bin dolarlık alım opsiyonlarına kaydı. Bu tablo, sıçramanın ardında gerçek bir birikimin olduğuna işaret etti. Buna karşın Wintermute, hareketin ince yaz likiditesine dayandığı ve yapısal bir değişimi yansıtmadığı uyarısını yineledi.

ARZIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI ZARARDA

Araştırma firması K33 ise daha uzun vadeli bir sinyale dikkat çekti. Dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 50'sinden fazlası 5 Haziran'dan bu yana zararda işlem görüyor. Firmaya göre bu eşik, geçmişte çoğunlukla elverişli alım noktalarına denk geldi.

Bitcoin, 2010'dan bu yana işlem günlerinin yalnızca yaklaşık yüzde 12'sinde salı günkü fiyatın üzerinde kaldı. Buna rağmen tüm coinlerin yarısından fazlasının zararda tutulması, arzın büyük bölümünün döngü zirvelerine yakın el değiştirdiğini gösteriyor. K33'e göre 2011'den bu yana arzın yarıdan fazlasının zarara geçtiği dört örnekten üçünde bir yıllık getiriler yüzde 359, yüzde 69 ve yüzde 93 oldu. Dördüncü örnekte ise yüzde 25 kayıp yaşandı. Döngü dibi her seferinde eşiğin aşılmasından 10 ila 101 gün sonra geldi.

Firma, haziran zayıflığını satıştaki el değiştirmeye bağladı. 2024 ve 2025'te dağıtıma uzun vadeli sahipler yön verirken 2026'daki satış, kâr realizasyonu yapan eski arzdan değil görece yeni alınıp zararına elden çıkarılan coinlerden geldi.

BITFINEX HAZİRAN DÜŞÜŞÜNÜ BAŞARISIZ ÇÖKÜŞ SAYIYOR

Bitfinex analistleri daha yapıcı bir teknik okuma sundu ve haziran ayındaki zorunlu satışların tükenmekte olduğunu savundu. Bitcoin haziranı yüzde 20,5 düşüşle, 57 bin 803 dolara gerileyerek kapatmıştı. Söz konusu düşüş, varlığın 2022'den bu yana en kötü, 2013'ten bu yana ise ikinci en kötü haziranı oldu. Firmaya göre fiyatın dört seans içinde yeniden 60 bin doların üzerine çıkması, önceki 58 bin dolarlık tabanın altındaki kaymanın kalıcı bir düşüş değil başarısız bir çöküş olduğunu düşündürüyor.

Analistler, toparlanmanın makro verinin risk iştahını canlandırmasından önce başlamasını, spot alıcıların en düşük seviyelerde geri döndüğüne yordu. Firmanın notuna göre sıralama önemliydi. Spot talep, makro kaynaklı ralliden önce yeni bir dip seviyede belirdi. Bitfinex, temmuzun 2013'ten bu yana ortalama yüzde 7,6 kazandırdığını, ancak mevsimselliğin tek başına hareketi sürdürmeye yetmeyeceğini vurguladı. Firmaya göre kurumsal talebin döndüğüne dair en açık işaret, borsa yatırım fonlarına yönelen yeni girişler olacak.

Kurumsal talebin henüz kanıtlanmadığına dair bir başka gösterge de Coinbase primi oldu. Bu gösterge, 19 Mayıs'tan bu yana 50 gün üst üste negatif kalarak ölçülmeye başladığından bu yana en uzun serisine ulaştı. Önceki rekor 40 gündü. Uzun süreli negatif prim, çoğu zaman ABD'deki kurumsal talebin zayıfladığına işaret ediyor. Buna karşın Bernstein, döngü zirvesinden yaklaşık yüzde 54'lük düşüşe rağmen yıl sonu için 150 bin dolarlık Bitcoin hedefini koruyor.