Altın mı Bitcoin mi? Son gelişmeler tartışmayı alevlendirdi

Bitcoin ile altın, finansal yelpazenin adeta iki ucunda yer alıyor. Biri onlarca yıldır servet saklamanın klasik aracı olarak görülürken diğeri, son on yılın en çok konuşulan ve en oynak varlıklarından biri sayılıyor. Tartışmayı yeniden alevlendiren son açıklama ARK Invest CEO'su Cathie Wood'dan geldi. Wood kısa süre önce yatırımcılara altını satıp Bitcoin almaları çağrısında bulundu ve Bitcoin'in 1,5 milyon dolar seviyesine ulaşacağını savundu. Benzer görüşü paylaşan Binance kurucusu Changpeng Zhao da Bitcoin'in 1 milyon doları aşacağına inanıyor.

ALTIN BELİRSİZLİKTE GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Altın cephesinde ise tablo tersine dönüyor. Altın geçen yılın sonunda yükseldi ve 2026'nın başında zirveye ulaştı. Altındaki bu çıkış, Bitcoin fonlarından ciddi çıkışların yaşandığı bir döneme denk geldi. Milyarder Mark Cuban da Bitcoin'in beklenen korunma aracı işlevini görmemesi üzerine Bitcoin varlıklarının büyük bölümünü sattığını açıklamıştı.

İKİ VARLIK FARKLI PİYASA KOŞULLARINDA ÖNE ÇIKIYOR

Bitcoin ile altın birbirinden çok farklı işlevler taşıyor ve yatırımcılar tercihlerini piyasa ortamına göre yapıyor. Altın, makroekonomik belirsizliğin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde güçlü sermaye girişi çekiyor. Bitcoin ise daha çok piyasaların sakin olduğu dönemlerde iyi performans gösterebiliyor.

Analistlere göre iki varlık, birbirinin alternatifi olmaktan çok farklı senaryolarda değer kazanıyor. Bitcoin şu an bir düşüş piyasasında bulunurken altın da son aylarda geriledi. Tartışma, iki varlığın hangi koşullarda daha iyi koruma veya getiri sunduğu üzerinden sürüyor.

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