Altcoin sezonunun sinyalleri güçleniyor

Altcoin sezonunun sinyalleri güçleniyor
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Bitcoin 118.500 dolar seviyesinde istikrar bulurken Ethereum yüzde 3,96 artışla 3.800 dolara yükseldi. Bitcoin hakimiyeti son bir ayda yüzde 6,37 düşerek yüzde 61'e geriledi. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi her iki kripto parayı desteklerken analistler altcoin sezonun erken sinyallerini gözlemliyor.

Kripto piyasasında dikkat çeken son gelişme, Bitcoin'in pazar hakimiyetindeki belirgin düşüşü ve alternatif kripto paraların güçlenmesi oldu. XRP'nin yeni rekor kırması, Solana ve BNB'nin yüzde 2'nin üzerindeki artışları piyasanın genişleme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak mevcut rallinin büyük oyuncu merkezli seyretmesi, kazançların küçük altcoinlere ne ölçüde aktarılacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Bitcoin Dominansı Azalırken Piyasa Güçleniyor

Presto Research analisti Min Jung, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seviyedeki seyrinin devam ettiğini, özellikle kripto hazine firmalarından gelen sürekli kurumsal talep tarafından desteklendiğini belirtti. Jung, bu alıcıların doğası göz önüne alındığında yakın vadede agresif satıcılara dönüşmelerinin pek olası görünmediğini ifade etti.

Analist, Ethereum fiyatının da kurumsal momentumdan faydalandığını, artan sayıda halka açık firmanın ETH'yi hazinelerine dahil etmeye başladığını söyledi. Spot ETH borsada işlem gören fonlar yakın zamanda rekor kıran net bildirdi.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, devam eden boğa döngüsünü kurumsal hazinelerin ETH ve birkaç büyük altcoini dahil etmelerinin artan trendine bağladı. Ruck, geleneksel finans firmalarının RWA tokenları ve stablecoinler aracılığıyla DeFi ile daha fazla entegre olma hamleleriyle birlikte bu trendin büyümeye devam edeceği konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.

Bu hafta yatırımcılar temel ABD makroekonomik verilerini izliyor. İlk işsizlik başvuruları ve hizmet ile imalat sektörleri için satın alma yöneticileri endeksi açıklamaları ülkenin ekonomik sağlığını yansıtıyor. Bu göstergeler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı kararlarını etkiliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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