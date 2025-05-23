Altcoin Sezonu Başlıyor mu? 2025 İçin Kritik Sinyaller Geldi

Faizler Düşerse Altcoinler Uçabilir

Black Swan Capitalist'in kurucularından Vandell, altcoin sezonunun henüz başlamadığını ancak bunun nedeninin ABD'de faizlerin uzun süredir yüksek seyretmesi olduğunu belirtti. Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi yapması bekleniyor. Vandell'e göre para politikasındaki genişleme, yatırımcıları kripto paralar gibi daha riskli varlıklara yönlendirebilir.

Kripto fenomeni Crypto Rover da takipçilerine bu döngünün neden önceki döngülerden farklı olacağını sordu. Hatırlanacağı üzere, geçmiş her boğa piyasasının sonunda bir altcoin sezonu yaşanmıştı.

Bir başka influencer olan Coinvo, şu anda piyasa durgun görünse de altcoin yatırımı için en kazançlı dönemin yaklaşmakta olduğunu savunuyor.

Ethereum'un Yükselişi Umut Veriyor

Ethereum'un son dönemde yeniden iki bin yedi yüz dolar seviyesini aşması da dikkat çekiyor. 2023 Aralık ayında dört bin dolardan bin dört yüz doların altına kadar gerileyen ETH, nisan ortasından itibaren yeniden ivme kazandı. Bu hareket, bazı analistlere göre altcoin sezonunun başladığının bir işareti.

Bitcoin Hakimiyetindeki Düşüş Dikkat Çekiyor

Kripto piyasasında altcoin sezonunu belirleyen en önemli göstergelerden biri de Bitcoin'in piyasa hakimiyeti. Bu oran yükseldiğinde BTC öne çıkıyor, düştüğünde ise yatırımcıların altcoinlere yöneldiği görülüyor.

ABD seçimlerinin ardından Bitcoin hakimiyeti yüzde 62'ye kadar yükselmişti. Ancak aralık ayı başında altcoin rallisi sırasında yüzde 55'in altına gerilemişti. Son aylarda yeniden artış gösteren oran, 7 Mayıs'ta yüzde 65'in üzerine çıktı. Şu sıralarda ise yüzde 63,5 seviyelerinde seyrediyor.

Kripto yorumcusu Carl Moon, bu gelişmelerin altcoin sezonunun çok yakın olduğuna işaret ettiğini belirtti. Ancak bazı uzmanlar, kripto piyasalarının çoğu zaman beklentilerin tersine hareket ettiğini hatırlatıyor. Bu nedenle çok sayıda kişinin alt sezonu bekliyor olması, yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğini de gösteriyor.