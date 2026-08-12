ABD'de kripto yasası tehlikede: Zaman daralıyor

Thune, Senato'nun bir aylık tatile girmesinden hemen önce tasarının genel kurulda görüşülme sürecini başlatacak önergeyi sundu. Senatörler 14 Eylül'de döndüğünde tasarının Senato genel kuruluna gelmesi bekleniyor, ancak takvim son derece sıkışık. Metinde adı belirtilmeyen bir düzenleme araştırma kuruluşuna göre tasarının önümüzdeki birkaç ayda yasalaşma olasılığı yalnızca yüzde 25. Kuruluşun Washington araştırma grubunu yöneten Jaret Seiberg, "Bir yıldır yazdığımız gibi, CLARITY'yi geçirmenin en iyi fırsatı yaz tatilinden önceydi. Yasa ölmedi, ancak ilerisi daha zor." dedi.

Sektörün bir bölümü ertelemeden hayal kırıklığına uğradı. DeFi Education Fund'ın hükümet ilişkileri başkan yardımcısı Talia Davis, senatörlerin eyaletlerine dönmeden önce en azından bir ilk oylama yapabileceği beklentisinin bulunduğunu belirtti. Davis, "En azından bunun eylülde olacağına dair bir kabul ya da bir umut var. Sektörde bazı kişiler bunun gerçekten hayata geçip geçmeyeceği konusunda hâlâ çok kuşkulu." dedi.

TAKVİM 36 GÜNE SIKIŞTI

Tasarının önündeki en somut engel takvim. Senato 14 Eylül'de dönecek, Temsilciler Meclisi ile Senato 2 Ekim'e kadar Washington'da olacak ve ekim ayı boyunca tatile girecek. Senatörlerin ara seçim öncesinde 14, seçimden sonra yıl sonuna kadar 22 olmak üzere toplam 36 çalışma günü bulunuyor. Üstelik Senato'nun bu sürede bütçe ve savunma yasalarını da geçirmesi gerekiyor.

Kasımda 33 Senato ve 435 Temsilciler Meclisi koltuğu için seçime gidilecek. Ara seçim, tasarı üzerindeki görüşmeleri daha da karmaşık hale getirebilir. Danışmanlık şirketi Klaros Group'tan Todd Phillips, tabloyu özetlerken "CLARITY için işler iyi görünmüyor" dedi. Phillips, çözülmesi gereken çok sayıda başlık olduğunu ve senatörlerin müzakere için Washington'da bulunmadığını vurgulayarak, kimi konuların doğrudan senatörler ile Beyaz Saray arasında pazarlık gerektirdiğini ekledi.

STABLECOİN ÖDÜLLERİ YENİDEN AÇILDI

Tasarının kilit tartışma başlıklarından biri, kullanıcıların stablecoin bakiyeleri üzerinden getiri elde etmesine imkân tanıyan stablecoin ödülleri. Yılın başında bu konu kripto sektörü ile bankacılık sektörü arasında geniş bir çatışmaya dönüşmüştü. Senatörler Angela Alsobrooks ve Thom Tillis daha sonra bir uzlaşıya vardı. Buna göre platformlar yalnızca stablecoin tutmaya dayalı ödül veremiyor, ancak işlem ve ödemeler üzerinden ödül sunabiliyor.

Ne var ki Washington'da bu maddenin yeniden açılmasına dair konuşmalar sürüyor ve bankalar değişiklik için baskı yapmayı sürdürüyor. Amerikan Bankacılar Birliği'nden Kaye Lynch-Sparks, pazartesi günkü bir notunda CLARITY'nin yeterince ileri gitmediğini savundu ve tasarı metninin sıkılaştırılması çağrısında bulundu. Blockchain Association Genel Müdürü Summer Mersinger ise stablecoin ödüllerini düzenleyen 404'üncü bölümün yeniden açılmasını cesaret kırıcı bulduğunu söyledi. Mersinger, tartışmanın süreceğini ancak bölümün yeniden açılmasının kesin olmadığını değerlendirdi.

ETİK MADDESİ VE TRUMP ENGELİ

Son dönemin en büyük engeli ise etik başlığı oldu. Son bir yılda Başkan Donald Trump'ın büyüyen kripto portföyü ve milyonlarca dolar gelir sağlayan ticari girişimleri, müzakerelerin üzerine gölge düşürdü. Trump şu anda Senatörler Ruben Gallego ve Thom Tillis'ten gelen son etik önerisini değerlendiriyor. Öneri, kamu görevlileri ile eşlerinin dijital varlık ihraç etmesini ya da desteklemesini yasaklayan bir hükmü eyalet başsavcılarının uygulayabilmesine imkân tanıyor.

Mersinger'e göre etik konusunun çözülmesi, ele alınması gereken diğer başlıkların da önünü açıyor. Yönetici, "Etik çözülürse, diğer konuları da iyi bir noktaya getirmek için daha fazla baskı oluşur." dedi. Yasa dışı finans endişeleri de kalıcı bir tıkanma noktası olmayı sürdürüyor. Bazı milletvekilleri, CLARITY'nin kolluk güçlerine ve tüketici koruma kurumlarına yasa dışı faaliyetle mücadelede yeterli araç sunmadığını savunuyor. Kripto sektörü bu değerlendirmeye karşı çıkıyor. Senatör Catherine Cortez Masto bu endişeyi sık sık dile getirdi. Sektörden bir kaynağa göre Cortez Masto tasarıyı desteklemeyecek. Sektörün çabaları ise diğer senatörlerin aynı tutumu benimsememesine odaklanıyor.

DÜZENLEYİCİLER BOŞLUĞU DOLDURUYOR

Tasarı askıda kalırken pek çok uzman, düzenleyici netlik için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlara bakıyor. SEC, pazartesi günü cuma günü yapılmak üzere bir toplantı planladı. Toplantıda, belirli kripto yatırım sözleşmeleri için özel bir arz rejimi öngören yeni kuralların önerilip önerilmeyeceği ele alınacak. Kurum yıl sonundan önce kripto düzenlemesinin zeminini hazırlamaya başladı. Bu adımlar, aracıların bulundurması gereken likit sermaye düzeyi ile kayıt tutma ve dijital varlıklara ilişkin borsa kurallarındaki değişiklikleri kapsıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, temmuz ayında verdiği bir söyleşide, Kongre CLARITY'yi geçirmezse kurumun kripto için "kural çıkarmaya hazır, istekli ve muktedir" olduğunu söylemişti. CFTC Başkanı Michael Selig de komisyonun kripto piyasalarını denetlemek için "sorumluluk almaya hazır" olduğunu belirtmişti. İki kurum denetimi eşgüdümlemek için Project Crypto adı altında güçlerini birleştirdi. Mersinger, düzenleyicilerin bazı muafiyetler tanıyabileceğini ve kimi kurallar belirleyebileceğini ancak bunların kalıcı olmayacağını vurguladı. Yöneticiye göre bu adımlar, geliştiricilerin ve yenilikçilerin uzun vadede güvenebileceği bir zemin sunmuyor.

SEKTÖR İYİMSER

Tüm engellere karşın sektör tamamen umutsuz değil. Kripto sektöründen bir kaynak, ağustosta oylama yapılmamasının tasarının öldüğü anlamına gelmediğini söyledi. Mersinger de oylamanın eylüle ertelenmesini kötü bir gelişme olarak görmediğini, son haftalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ve bu ivmenin süreceğini belirtti.

Elliptic'ten Peter Phelan sabır çağrısı yaptı. Phelan, "CLARITY tıkandı, ancak süreç başa dönmedi. Uyum ekiplerinin sabırlı olması ve müzakereler ilerlerken gelişmeleri izlemeyi sürdürmesi gerekiyor." dedi. Solana Policy Institute Başkanı Kristin Smith, yasama boşluğunda SEC ve CFTC'nin yoğun biçimde çalıştığını belirterek tasarının hâlâ tamamlanabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Beyaz Saray'ın kripto başdanışmanı Patrick Witt de pazartesi günü yönetimin CLARITY'yi eylül ayında tamamlamaya kararlı olduğunu ve yalnızca yasayla sağlanabilecek kalıcı kurallara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu yazdı.

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