ABD'de faiz alarmı: Fed eylülde faiz artırabilir

Kashkari, katıldığı bir televizyon programında enflasyon hedefin üzerinde seyrettiği için merkez bankasının faiz artırımlarına başlaması gerektiğini söyledi. Kashkari, "Bence artık faizleri yavaşça yukarı taşımanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Fed yetkilisi, mevcut para politikasının çok da sıkı görünmediğini öne sürdü. Güçlü şirket kârlarını ve ekonomideki dayanıklılığı, yüksek borçlanma maliyetlerinin talebi henüz ciddi biçimde zayıflatmadığının göstergesi olarak sundu. Agresif bir artış serisi savunmadığını belirten Kashkari, ekonomiyi gereksiz yere yavaşlatmadan enflasyonu düşürmeyi amaçlayan kademeli adımlardan yana olduğunu vurguladı.

Kashkari'nin açıklamaları, faizlerin enflasyon baskısını dizginlemeye yetip yetmediği konusunda Fed içindeki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de çarşamba günü daha sıkı bir para politikası çağrısı yaptı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 28-29 Temmuz'daki toplantısında politika faizini yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit tutmuştu. Kashkari, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan bu karara karşı çıktı. Üçü de politika faizinin hemen 25 baz puan artırılmasından yana oy kullandı.

EYLÜL KARARI ENFLASYON VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NA BAĞLI

Kashkari, eylül ayındaki kararın toplantı öncesinde açıklanacak enflasyon verilerine ve ABD ile İran arasındaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi. Bu etkenler, Fed'in faizi yeniden sabit mi tutacağını yoksa yılın ilk artışını mı yapacağını belirleyebilir. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığında yaşanabilecek aksama riski, enerji maliyetlerini artırabilir ve Fed'in görünümüne yeni bir belirsizlik katabilir. Bu su yolu, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının merkezinde bulunuyor. İran ile Umman, boğazdan geçiş için olası bir rota üzerinde ön mutabakata vardı. Ancak görüşmeler henüz tamamlanmadı ve önerilen düzenleme güvenli geçişi garanti etmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın bu hafta gelebileceğini söyledi.

POLYMARKET'TE EYLÜL ARTIŞI İHTİMALİ YÜZDE 46

Tahmin piyasası Polymarket'te yatırımcılar, yazım sırasında eylülde 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 46 olarak fiyatladı. Faizin sabit kalma olasılığı ise aynı anda yüzde 53 dolayında bulunuyordu. Ayrı bir Polymarket sözleşmesinde yatırımcılar, 2026 bitmeden en az bir faiz artışı gerçekleşme ihtimalini yüzde 64 olarak fiyatladı. Bu fiyatlama, eylül ayında faiz artışı yapılmaması halinde ekim ve aralık toplantılarının da yatırımcılar tarafından olası seçenekler olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Bitcoin, 63.900 dolar dolayındaki gün içi dip seviyesinin üzerinde tutundu ve 64.700 dolar civarında işlem gördü. Fiyat, Kashkari'nin sözlerine doğrudan bir tepki vermese de faiz görünümü kripto yatırımcıları için önemini koruyor. Yüksek faizler doları güçlendirebilir ve riskli varlıklara yönelen likiditeyi azaltarak Bitcoin üzerinde baskı oluşturabilir. Eylülde faizin sabit kalması kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir. Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısından önce 7 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da istihdam raporu açıklanacak. Enflasyon verileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de faiz beklentilerini şekillendirecek. Toplantının faiz kararı ise 16 Eylül'de Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.

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