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ABD piyasaları düşerken Bitcoin 89 bin dolara gidiyor

ABD piyasaları düşerken Bitcoin 89 bin dolara gidiyor
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ABD borsaları pazartesi günü, Çin'in ABD'nin yanında yer alan ülkelere misilleme tehdidiyle tırmanan ticaret savaşı ortamında düşüşe geçti. Yatırımcılar bir yandan büyük teknoloji şirketlerinin kazançlarını izlerken diğer yandan Trump'ın Fed başkanını değiştirme çabaları endişeleri artırdı. Bu belirsizlik ortamında altın rekor seviyeye ulaşırken, Bitcoin (BTC) ise 88 bin doları aştı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması, S&P 500 ve Nasdaq pazartesi günü düşüşle açıldı. Yatırımcıların gümrük vergileri ve Başkan Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell'ı değiştirme çabası etrafındaki endişeleri, piyasaları olumsuz etkiledi. Gümrük vergisi politikalarındaki gerginlik, Çin'in tırmanan ticaret savaşında ABD'nin tarafını tutan ülkelere karşı misillemenin bir seçenek olacağını belirtmesiyle daha da arttı.

Doların Zayıflamasıyla Bitcoin Altına Yaklaşıyor

Pazartesi günü piyasalar genelinde görülen düşüş, yatırımcı endişelerini yansıtıyor. S&P 500 yüzde 1,2 düşüş yaşarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 1,5 değer kaybetti. Dow Jones ise açılışta 360 puanın üzerinde, yaklaşık yüzde 0,9 gerileme gösterdi.

Ticari anlaşmazlıklar ve gümrük vergisi krizleri endişeleri arasında ABD dolarının zayıflaması, güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgiyi artırdı. Trump'ın "Kurtuluş Günü" açıklamasından bu yana dolar değer kaybederken, altın tarihi bir yükselişle 3.400 doların üzerine çıktı.

Queens' College, Cambridge Üniversitesi Başkanı ve Allianz Danışmanı Mohamed El-Erian, getirilerin artarken doların düşmesinin "tarihsel korelasyonlara aykırı olduğunu" vurguladı. Bu durum, piyasa dinamiklerindeki anormal değişimlere işaret ediyor.

Yatırımcıların çoğu, Trump'ın Fed'in bağımsızlığına müdahalesinin potansiyel olumsuz etkisiyle ilgili endişelerini devam ettiriyor. Analistler, bu senaryoya yönelik aşağı yönlü bir tepkinin altını daha da yükseğe taşıyabileceğini öngörüyor.

Kripto para piyasaları son haftalarda hisse senetleriyle paralel hareket etmesine rağmen güvenli liman varlıklarına sermaye girişi Bitcoin'in ivme kazanmasını sağladı. Lider kripto para kripto para birimi gün içinde 88 bin doların üzerine çıktı.

Fundstrat kurucu ortağı ve yönetici ortağı Tom Lee, piyasaların şimdilik fazla dalgalanma yaşayabileceğini söyledi. Bununla birlikte, yükseliş yönlü bir değişimin Bitcoin'in "altına yetişmesini" sağlayacağını öngörüyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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