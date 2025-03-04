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ABD'nin gümrük vergileri kripto para piyasasını vurdu

ABD'nin gümrük vergileri kripto para piyasasını vurdu
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Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiler Bitcoin fiyatını yüzde 10, Ethereum'u ise yüzde 15 düşürdü. Kripto para yatırımcıları, Trump'ın hafta sonu yaptığı kripto rezervi açıklamasına rağmen makroekonomik verilerin kötüleşmesiyle paniğe kapıldı. Piyasalardaki riskten kaçış eğilimi derinleşirken, ETF çıkışları da satış baskısını artırdı.

Kripto para piyasaları, güçlü başlangıç yaptığı haftaya büyük kayıplarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika ithalatına yönelik ek vergileri yürürlüğe koyması ve Çin mallarına uygulanan tarifeleri iki katına çıkarması, yatırımcıların riskli varlıklardan hızla uzaklaşmasına neden oldu. Piyasa uzmanları, Trump'ın vergi hamlelerinin küresel ekonomiye yapacağı etkilerin kripto dünyasında daha fazla dalgalanma yaratabileceğini işaret ediyor.

Trump'ın Yeni Vergileri Kripto Piyasasını Sarstı

Ethereum, son 24 saatte yüzde 14,7 düşerek Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 2.082 dolara geriledi. Bitcoin yüzde 10 değer kaybederek bu yazının yazıldığı sırada 83.704 dolardan işlem görüyordu. En büyük 30 kripto paranın performansını ölçen GMCI 30 endeksi yüzde 14 düştü.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, "Kripto yatırımcıları zayıf makro veriler ve Trump'ın vergi söylemi riskli varlıkları aşağı çekerken fazla uzun sürmedi." dedi. Şubat ayı ISM PMI hayal kırıklığı yarattı. İstihdam ve yeni siparişler 50'nin altına düşerken fiyatlar yükseldi. Karamsarlığa katkıda bulunan bir diğer faktör, Atlanta Fed'in GDPNow tahmininin 1. çeyrek reel GSYİH büyümesini yüzde -2,8 olarak belirlemesi ve durgunluk korkularını körüklemesiydi.

Trump Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25'lik vergileri salı günü yürürlüğe gireceğini söyledi. Çin ithalatına yüzde 10'luk ek bir tarife de yürürlüğe girecek ve oran iki katına çıkarak yüzde 20'ye ulaşacak. Chung, "Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e karşı devam eden sert konuşmaları ve eylemleri riskten kaçınma duygusunu daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

HashKey Research direktörü Kevin Guo da Trump'ın son tarife açıklamalarının kripto satışına neden olduğunu, "bir önceki günün kripto stratejik rezerv kazançlarını tamamen tersine çevirdiğini" öne sürdü. Guo "Bu hafta Trump'ın kripto zirvesinden daha fazla açıklama gelmesi beklenirken, ABD ekonomisinin olumsuz görünümü etkilenen ülkelerin ABD'ye muhtemelen misillemede bulunacak tarifeler uygulaması nedeniyle kripto fiyatlarını düşürmeye devam edecek." dedi.

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri para çekilişi kaydetti. ABD spot Ethereum ETF'leri pazartesi günü fonlardan 12,1 milyon dolar çıkış görerek çıkış serilerini sekiz güne uzattı.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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