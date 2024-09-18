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ABD merkezli finans devinden Blockchain hamlesi

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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, bankanın Blockchain teknolojisinin en büyük kullanıcılarından biri olduğunu açıkladı. Finans devinin Onyx ağı, 700 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Dimon, kripto para birimlerine şüpheyle yaklaşmaya devam ederken, Blockchain ağlarının veri paylaşımı ve güven tesisindeki potansiyelinin altını çizdi.

Wall Street'in önde gelen bankası JPMorgan, Blockchain teknolojisinde liderlik iddiasıyla öne çıkıyor. CEO Jamie Dimon, Finansal Piyasalar Kalite Konferansı'nda yaptığı açıklamada, bankanın bu teknolojiyi aktif olarak kullandığını dile getirdi. Kripto para birimlerine mesafeli duruşunu koruyan Dimon'ın bu açıklaması, finans sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Geleneksel Bankacılığın Dijital Evrimi

JPMorgan'ın Blockchain kullanımı, finans sektöründe dijital dönüşümün hızlandığına işaret ediyor. Bankanın 2020 yılında kurduğu Onyx ağı, Ethereum (ETH) tabanlı bir Blockchain platformu olarak öne çıkıyor. Bu ağ, toptan ödeme işlemleri, eşler arası borç verme ve alma ile sınır ötesi ödemeler için geliştirildi.

Dimon'ın açıklamalarına göre Onyx ağı üzerinden gerçekleştirilen işlem hacmi 700 milyar doları aştı. Bu rakam, Blockchain teknolojisinin bankacılık sektöründeki potansiyelini gösteriyor. Goldman Sachs, DBS Bank ve BNP Paribas gibi önde gelen finans kuruluşları da Onyx ağının kullanıcıları arasında bulunuyor.

Jamie Dimon'ın Blockchain teknolojisine yönelik bu olumlu yaklaşımı, geçmişteki kripto para karşıtı açıklamalarıyla çelişiyor Dimon, daha önce Bitcoin (BTC) için "evcil bir taş" benzetmesini kullanmıştı. Ancak şimdi Blockchain ağı "veri paylaşımı için harika bir yol" olarak nitelendiriyor.

Bu durum, geleneksel finans kurumlarının Blockchain teknolojisine olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Bankalar, bu teknolojiyi kullanarak işlem maliyetlerini düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Diğer yandan, Dimon'ın kripto para birimlerine karşı şüpheci tutumu devam ediyor. JPMorgan CEO'su, konferansta "Kripto para... Ben buna evcil taş diyorum." ifadesini kullandı. Bu açıklama, Blockchain teknolojisi ile kripto para birimleri arasındaki ayrımı vurguluyor.

Finans sektöründeki bu gelişmeler, geleneksel bankacılık ile yeni nesil finansal teknolojiler arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendiriyor. JPMorgan'ın Blockchain kullanımındaki öncü rolü, diğer finans kurumlarını da benzer adımlar atmaya teşvik edebilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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