ABD-Çin uzlaşması kripto para piyasalarını canlandırdı

Spot Bitcoin ETF'lerindeki toparlanma işaretleri, ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki olumlu gelişmelerle eş zamanlı gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonu 36,72 milyon dolar para girişiyle kazançlara öncülük ederken, Fidelity'nin FBTC'si 35,25 milyon dolar çıkışla bunun çoğunu dengeledi. Tüm BTC ETF'leri genelinde günlük işlem hacmi 14 Nisan'da 2,16 milyar dolara ulaşırken, lansmanından bu yana toplam net girişler 35,36 milyar dolar oldu.

Bitcoin ETF'lerindeki 7 Günlük Düşüş Trendi Sonlandı

Spot Bitcoin ETF'lerindeki durum iyileşirken, Ethereum ETF'leri için tablo daha karanlık görünüyor. Ethereum ETF'leri üst üste beşinci gün para çıkışı yaşayarak Pazartesi günü 5,98 milyon dolar kaybetti. Fidelity'nin FETH'i 7,78 milyon dolar çıkışla en büyük kaybeden olurken, 21Shares'in CETH'i 1,8 milyon dolar girişle darbeyi biraz hafifletti.

ETF piyasasındaki hafif iyileşme, Donald Trump'ın akıllı telefonlar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere belirli Çin teknoloji ürünlerinin "karşılıklı" tarifelerinden muaf tutulacağını açıklamasının ardından geldi. Bu muafiyetler, ABD'den yüzde 145'e ve Çin'den yüzde 125'e varan ağır tarifelerin karşılıklı olarak uygulandığı, tam bir ticaret savaşı korkusunun arttığı haftalar süren gerginliğin ardından duyuruldu.

Geri çekilmenin ardından ABD borsaları Pazartesi günü yükselişle kapandı. Bitcoin, 84.000 dolar desteğinde güçlü durmasının ardından 85.000 doların üzerine tırmandı. BTC geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

Uzmanlar, Bitcoin'in şu anda bir konsolidasyon fazını takip eden teknik bir kurulum olan Shark Harmonik paterni oluşturduğunu belirtiyor. Bu gerçekleşirse BTC, herhangi bir büyük geri çekilme yaşamadan önce 110.000 dolar civarındaki önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçebilir.

Merkeziyetsiz banka WeFi'nin büyüme başkanı Agne Linge, Japonya'da 30 yıllık tahvil getirilerinin 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Linge, bunun özellikle daha güvenli getirileri tercih eden kurumlar tarafından Bitcoin (BTC) gibi riskli varlıklardan uzaklaşma sinyali verebileceği konusunda uyardı.