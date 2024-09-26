ABD Blockchain teknolojisinde liderliği hedefliyor

Kamala Harris'in Pittsburgh Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşma, ABD'nin teknoloji politikasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Başkan Yardımcısı, ülkesinin "gelecek yüzyılı tanımlayacak sektörlerde" küresel liderliğe odaklanacağını vurguladı. Bu vizyonda Blockchain teknolojisi, yapay zeka ve kuantum bilişim gibi yenilikçi alanlar ön plana çıkıyor.

Beyaz Saray Blockchain Çağına Hazırlanıyor

Harris'in açıklamaları, ABD'nin Blockchain ve kripto para ekosistemini destekleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Başkan Yardımcısı, yenilikçi teknolojileri teşvik ederken tüketici ve yatırımcı korumasına da vurgu yapıyor. Bu yaklaşım, kripto para endüstrisi için umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Demokrat partinin başkan adayı, geçtiğimiz hafta sonu New York'ta düzenlenen bir Wall Street bağış etkinliğinde de benzer görüşleri dile getirdi. Harris, yapay zeka ve kripto paraların "fırsat ekonomisi" vizyonunun temel taşları olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, ABD'nin dijital varlıklar konusundaki yaklaşımını netleştirirken Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto para birimleri için de olumlu bir ortam oluşturuyor.

Harris'in 80 sayfalık ekonomik planında da Blockchain ve dijital varlıklar önemli bir yer tutuyor. "Yenilikçi teknolojileri teşvik ederken tüketicileri ve yatırımcıları koruyacağız. Tutarlı ve şeffaf kurallarla güvenli bir iş ortamı oluşturacağız." diyen Harris, düzenleyici çerçevenin önemine de dikkat çekiyor.

Öte yandan, Cumhuriyetçi partinin adayı Donald Trump'ın kripto para dünyasına yönelik olumlu yaklaşımı da dikkat çekiyor. Trump'ın yakın zamanda New York'taki Bitcoin temalı PubKey barını ziyaret etmesi ve ailesinin World Liberty Financial projesinin token satışı yapacağını doğrulaması, sektörde heyecan yarattı.

VanEck analistleri, Kasım ayındaki seçim sonucunun kripto para piyasası için karışık sonuçlar doğurabileceğini öngörüyor. Analistler "Harris ve Trump'ın her ikisinin de Bitcoin için olumlu olduğunu düşünüyoruz ancak daha geniş dijital varlık piyasaları için her birinin daha nüanslı etkileri olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca olası Harris başkanlığının, Bitcoin adaptasyonunu hızlandıran yapısal sorunları daha da artırabileceği ve bunun Bitcoin için daha olumlu olabileceği belirtiliyor. Bu durum, kripto para sektörünün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.