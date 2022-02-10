'Kripto para' cinayeti davası sanığı: Korkumdan ateş ettim

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'da, kripto para nedeniyle Halid Ahmed'in öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu yargılanan Ali Khayata Kattan (23), ilk duruşmadaki savunmasında, ortak Bitcoin yatırımı yaptıklarını öne sürdü. Kattan, "Arabadan inip, iş yerine Halid ile konuştuk. İçerideyken o dışarı çıktı. Dışarıda durunca bana orada bulunanlar, 'Seni öldürecek' deyince korkumdan silahımı çıkarıp, hedef almadan ateş ettim" dedi.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Osmangazi ilçesi, Hocahasan Mahallesi, 2. İçli Sokak'ta meydana geldi. Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu Halid Ahmed, Suriye uyruklu iş ortağı Saeed Sabbagh (34) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Sabbagh'yi tehdit ettiği iddia edilen Halid Ahmed, iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden Halid Ahmed, burada silahlı saldırıya uğradı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halid Ahmed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye uyruklu Ali Khayata Katan ve Suriye uyruklu Ahmad Sabbagh olduğunu tespit etti. 2 şüpheli suç aleti tabanca ile Kestel ilçesinde gözaltına alındı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.