Kremlin'den ABD'ye 'siber savaş' uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

Kremlin'den ABD'ye 'siber savaş' uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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