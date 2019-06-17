Kremlin'den ABD'ye 'siber savaş' uyarısı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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