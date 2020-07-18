Kredi kartıyla veya taksitle kurban kesilir mi? Kurban ibadetinin önemine dikkat çekerek zenginlerin kesmesi gerektiğini söyleyen İslami İlimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Recep Cici, "Kredi kartıyla veya taksitle kurban alınabilir.

– Kurban ibadetinin önemine dikkat çekerek zenginlerin kesmesi gerektiğini söyleyen İslami İlimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Recep Cici, "Kredi kartıyla veya taksitle kurban alınabilir. Ancak faiz işlememesi ve taksitlerin gününde ödenmesi şarttır. Yoksa kişi günaha girer çünkü faiz haramdır. Eğer harama düşülecekse böyle bir ibadeti terk etmek daha uygundur" dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Recep Cici, İslam'a göre kurban alırken, keserken ve dağıtırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"TOPAL, HASTA VE ZAYIF HAYVANI ALMAYIN"

Müslümanların en önemli vecibelerinden birinin kurban kesmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cici, "Kurban yakınlaşmak anlamına gelir. Bir hayvanı keserek insanın Allah'a yakınlaşmasını ifade eder. Kesilecek hayvanın çok zayıf, hasta ve topal olmaması, insanların yadırgayacağı eksikliklerin bulunmaması gerekir. Allah için kesilen hayvanda bu hassasiyetlerin gözetilmesi lazım. Hayvanın alımından, kesimine ve dağıtımına kadar ibadet bilinciyle yerine getirilmesi önemlidir" diye konuştu.

"FAKİRLERİN DEĞİL ZENGİNLERİN KURBAN KESMESİ ESASTIR"

Tarihine yönelik bilgi veren Prof. Dr. Cici, "Hicret'in ikinci yılından beri kurban kesiliyor, Peygamberimiz Hz. Muhammed bizzat kendisi kesmiştir. Mezhepler de buna önem atfetmiş, Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnettir. Fakirlerin değil zengin olanların kurban kesmesi esastır. Zenginler tarafından kesilen kurbanın fakirlere dağılması gerekir, amaç budur. Ramazan Bayramı'nda fakirlere fitre verilir, Kurban Bayramı'nda ise kurban eti dağıtılır, destek olunur. Herkes mutlu olur, bayram sevinci yaşanır, böylece bayram amacına ulaşır" ifadelerini kullandı.

SATICILAR HAYVANIN YAŞINDA ALDATMAYA GİDİYOR

Kurbanlık olarak alınacak hayvanın gebe olmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Cici, "Hayvan yani sığır 2 yaşını tamamlamış olmalıdır. Koyun alınacaksa 1 yaşını tamamlamış ya da 6-7 aylık ama gösterişli olması gerekir. Satıcılar bazen yaşı göz ardı ediyor, aldatma yolunu tercih edebiliyor. Bize alıcılardan bu yönde gelen şikayetler var. İbadet akıl ile yapılmaz, Hz. Muhammed nasıl uygulamışsa, o ölçülerde ona göre yapmalıyız, Peygamber otoritesi asla göz ardı edilemez, edilirse yapılan şey ibadet olmaz" dedi.

KESERKEN İNCİTMEYİN, İBADETE LEKE GETİRMEYİN

Prof. Dr. Recep Cici, "Hayvanı kesmek için yatırırken, kesim sırasında ve derisi yüzülürken hatalar oluyor, yeterince hassasiyet gösterilmiyor. Bir an önce kesip, bitirmek istiyorlar, et yeme arzusu baskın, böyle olmamalıdır. Canlı bir hayvanın hayatına Allah için son veriyorsunuz, keserken çok dikkat etmek, incitmemek ve ibadete leke getirmemek gerekiyor" diye konuştu.

"HAYVANIN CANI ÇIKMADAN DERİYİ YÜZMEYİN"

Niyetin önemli olduğuna aksi halde kurbanın geçerli olmayacağına vurgu yapan Prof. Dr. Cici, "İslami usullere göre kesim işlemi yapılmalı ve hayvanın canı tamamen çıktıktan sonra deriyi yüzmeye ve diğer işlemlere başlamak lazım. Niyet çok önemli, kurbana ortak olan kişilerin kurban kesme amacını taşıması gerekiyor. Eğer ortaklardan biri kurban amaçlı girmemişse Hanefi mezhebine göre kurban geçerli olmaz" ifadelerini kullandı.

"10 GÜN ORUÇ TUTMAK SEVAPTIR"

Kurban keserken okunması gereken özel bir duanın olmadığını, ancak ülkemizde kurban kesilirken yapılan duaların olduğunu aktaran Prof. Dr. Cici, "Besmeleyle kesmek esastır. Kurbanın kesildiği ve Haccın yapıldığı Zilhicce ayında ilk 10 gün oruç tutmak sevaptır, sünnet bir ibadettir. Her Müslüman ister kurban kessin isterse kesmesin sevap olan bu 10 gün ya da daha az oruç tutabilir. Peygamberimiz bunu tavsiye etmiştir. 10 gün boyunca oruç tutanların, bayramın ilk gününde kurban eti ile kahvaltıyı yapmaları güzel görülmüştür, ama şart değildir. Bu yüzden bayramda oruç tutmak yasak olduğundan kurbanın kesilmesi gecikecekse, normal kahvaltı yapılır. Et hazır değil diye öğleni hatta ikindiyi beklememek gerekir, bu caiz değildir. Bekleme asla öğleden sonrasına kalmamalıdır. Kurban kesen ortakların abdest almaları şart değil ama alırlarsa güzel olur" dedi.

"KREDİ KARTIYLA KURBAN ALIN AMA FAİZ İŞLERSE GÜNAH"

Kurbanın nakit veya vadeli alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Cici, "Satıcıyla anlaşırsınız kurbandan 1 ay sonra ödemeyi yaparsınız. Günümüzde alıcı ile satıcı çoğu zaman birbirini tanımıyor. Kredi kartı burada devreye giriyor. Kredi kartıyla nakit olarak alınmasında ya da vadeli alınmasında bir sakınca yoktur. Hatta taksit de yapılabilir. Ancak burada önemli olan vadeli ya da taksitlerin zamanında tam olarak ödenmesidir. Zamanında ödenmemesi halinde gecikmeye bağlı olarak oluşacak fark caiz değildir, işte ona biz faiz diyoruz. ya da siz kredi kartıyla alıyorsunuz sonra, banka sizin onayınızı alarak taksitlendiriyor orada da bir fark ilave ediliyor. Bu iki durumdan kesinlikle kaçınmak gerekiyor." diye konuştu.

"İBADETİ GÜNAHA BULAŞMADAN TAMAMLAYIN"

Taksitler zamanında ödenmezse faizin işleyeceğini belirten Prof. Dr. Cici, "Bir ibadeti yaparken ki kurban farz değil vacip düzeyindedir o yüzden harama düşmek son derece yanlıştır. Eğer harama bulaşılacaksa böyle bir ibadeti terk etmek daha uygundur. Zamanında taksit ödenmez ise faiz denilen fazlalık eklenir, bu durumda kesilen kurbanın sıhhatinde yani geçerliliğinde bir sakınca yoktur, kurban geçerli olmuştur. Fakat kişi bu işlemden dolayı günah kazanmıştır çünkü faize girmiştir, faiz de haramdır. Allah için bu ibadeti ya da başka bir ibadeti gerçekleştirecekseniz hesabınızı A'dan Z'ye yapın, günaha, harama bulaşmadan tamamlayın" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA