Kredi kartı ve nakit avans faiz oranları düşüyor! - SON DAKİKA kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu?

Kredi kartından faiz işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler gündeme gelirken, "Kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu?" sorusu vatandaşlar arasında en çok merak edilen konular arasına girdi. Faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte, olası etkiler ve uygulanacak şartlar da araştırılmaya başlandı. Peki, kredi kartı faiz oranları düşürülecek mi, ne zaman? Kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu? İşte, tüm dikkatlerin çevrildiği bu değişikliğe dair öne çıkan detaylar…

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARINA İNDİRİM Mİ GELECEK, NE ZAMAN?

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Merkez Bankası'nın aldığı kararla birlikte kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında 1 Ağustos 2025 itibarıyla değişikliğe gidildi.

Kredi kartı ve nakit avans faiz oranları düşüyor

KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU? - SON DAKİKA

Yeni uygulamayla birlikte, 25 bin TL altı kredi kartı borçlarında faiz oranı sabit tutulurken, orta ve yüksek borç dilimlerindeki faiz oranlarında düşüş yaşandı. 25 bin TL ile 150 bin TL arasındaki bireysel kredi kartı borçlarında faiz oranı %4,25'ten %4,00'e çekilirken, 150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kartlarda oran %4,75'ten %4,50'ye indirildi.

Kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu

Nakit avans ve KMH işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise %5,00 seviyesinden %4,75'e düşürüldü. Gecikme faizlerinde de benzer şekilde aşağı yönlü bir revizyon yapıldı.

Uzmanlar, yapılan bu düzenlemenin özellikle yüksek borç tutarına sahip kullanıcılar için rahatlatıcı bir adım olduğunu belirtiyor. Ancak bankaların kendi iç politikaları doğrultusunda farklı faiz oranları uygulayabileceği uyarısında da bulunuluyor.

Yeni faiz oranları bugünden itibaren geçerli olurken, kredi kartı kullanıcılarının detayları bankalarıyla teyit etmeleri öneriliyor. Ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen bu adımın, piyasada nasıl bir karşılık bulacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.