Kozan'da köy takımlarından anlamlı saygı duruşu

- Kozan'da köy takımlarından anlamlı saygı duruşu Adana'nın Kozan ilçesinde 9 ayrı köy takımının 2 aydır yarıştığı Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Turnuvası'nda son günlerde yangın, sel ve uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

- Kozan'da köy takımlarından anlamlı saygı duruşu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 9 ayrı köy takımının 2 aydır yarıştığı Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Turnuvası'nda son günlerde yangın, sel ve uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Kozan'da 2 ay önce başlayan yerel yöneticilerin ve siyasilerin destekleri ile süren Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Turnuvası, Hacıbeyli Spor - Akdam Spor arasında Gazi Mahallesinde oynanan final ile sona erdi. 9 köy takımının yarıştığı turnuvanın final maçına turnuva koordinatörü Gölhan Coşkun, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü Daire Başkanlığında görevli Bedir Kocaoğlu, Mehmet Yuhşa Davarcı, Kozan Gençlik Spor Müdürlüğünden Halil Karadağlı, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP Kozan Belediyesi Meclis Üyeleri Suat Erkan, Yusuf Eroğlu, Uğur Diliçıkık, İyi Parti Meclis Üyesi Volkan Bayrakçı, muhtarlar ve köy sakinleri katıldı. Turnuvada Birinci Hacıbeyli Spor olurken ikinci Ceyhan Akdam Spor, üçüncü ise Bulduklu Spor oldu.

Sporcular maç öncesi yangın, sel ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Sporcular ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve gençliğin spora teşviki adına önemli bir etkinlik olduğunu kaydeden Koordinatör Gölhan Coşkun, "Köylerimizdeki gençliğin kazanımı, kötü alışkanlıklardan uzak kalması, spora sevkleri için önemli bir turnuva. Seneye daha fazla katılım ile İsmet Atlı Köy Turnuvası ile yine sporcularımız ile bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Hacıbeyli Spor ve Akdam Ceyhan Spor final maçının ardından Hacıbeyli spor şampiyonluk kupasını alırken turnuvada dereceye giren ikinci Ceyhan Akdam Spor üçüncü ise Bulduklu Spor oyuncularına madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül