Kozan'a yeni belediye hizmet binası yapılacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'a yeni belediye hizmet binası yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kozan'a yeni belediye hizmet binası yapılacak

Kozan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında belediye hizmet binası projesinin tanıtımı yapıldı.

SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Kozan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında belediye hizmet binası projesinin tanıtımı yapıldı.

Yapılan sunumda Saimbeyli Caddesi, Üstün Sokak, Hazer Sokak ve Hal Sokak arasında kalan alanda yapılması planlanan belediye hizmet binası ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanan proje hazırlayanlar tarafından anlatıldı.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, 130 bin nüfuslu Kozan'daki mevcut belediye hizmet binasının yeterli olmadığını belirterek, "Kentimizin merkezinde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan binaları da kapsayacak şekilde, Kozanımıza yakışır, çağın gereksinimlerini de kapsayacak şekilde modern bir hizmet binasının hayata geçirilmesi amacıyla proje çalışmalarını başlattık. Meclis üyelerimizin de katkılarını almak amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. Proje çalışmalarında bölgenin otopark ihtiyacını karşılayacak ve mevcut çınar ağaçlarını korumaya özen gösterdik. Projenin Kozan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADANA

Kozan'a yeni belediye hizmet binası yapılacak

Kozan'a yeni belediye hizmet binası yapılacak

Kozan'a yeni belediye hizmet binası yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title