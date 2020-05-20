Koyulhisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
20.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:16
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FU 0344 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyon, Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Ortaseki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA