Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
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Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım

08.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:26

Kayseri'de su üstünde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracının prototipinin denemesini yapan ve köylüler tarafından 'Füze gördük' ihbarı yapılan buluşçu Ali Yiğit'in projesine Kanada'nın Toronto Belediyesi 'yatırım yapalım, her türlü imkanı sağlayalım" teklifinde bulundu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan buluşçu Ali Yiğit, deniz üzerinde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin prototipini demir ve sac kullanarak yaptı. Ali Yiğit, yaptığı prototipi bir baraj gölüne deneme amaçlı götürdüğü sırada, aracı gören köylüler jandarma ekiplerine 'Füze gördük' ihbarında bulundu.

"ARACIN ORİJİNAL BOYUTU 250 KİŞİLİK"

Su üzerinde koşan kertenkeleleri inceleyerek 350 kilo ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda prototip oluşturan ve denemelerin başarı ile tamamlandığını söyleyen Ali Yiğit, "Yaptığımız araç toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen bir araç. Aracın orijinal boyutu 250 kişilik" dedi.

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi

"KANADA'DAN TEKLİF GELDİ"

Yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin hayata geçirilmesi için Kanada'nın Toronto Belediyesi'nin her türlü imkan sağlama teklifinde bulunduğunu açıklayan Ali Yiğit, "Gemi projesinde yabancı ülkelerden teklif geldi. Kanada'dan teklif geldi. Kanada Toronto Belediye Başkan Yardımcısı bir Türk vatandaşımız aracılığı ile bana ulaştı. Bu konu ile ilgili yatırım yapmak istediklerini, değerlendirmek istediklerini belirtti" ifadesinde bulundu.

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi

"BU GEMİ YÜZDE 35 TASARRUFLUDUR"

Yiğit, "Her türlü imkanı sunacaklarını belirttiler. Bende bu yatırımın Türkiye merkezi olması şartıyla olabileceğini kendilerine iletmiş oldum. Ürünümüz zaten patentli bir ürün, dünyada en hızlı yolcu taşıma özelliği olan bir proje. Bu gemi aynı zamanda yüzde 35 tasarrufludur" dedi.

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi

"SON DERECE ÖNEMLİ, MİLLİ BİR MESELEDİR"

Buluşçu Ali Yiğit, "Gemi projemizin aslında yerli yatırımcılar tarafından ele alınmasını önemsiyorum. Son derece önemli, milli bir meseledir. Aynı zamanda Savunma Sanayisini ilgilendirdiğine inanıyorum. Yüksek performanslı, yüksek hızlı bir araç olduğu için askeri amaçla kullanılabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ

Haber Yorumları (5)
BÖYLE İNSANLARI DEĞRLENDİRİN: Elin adamı değil de devletimiz milletimiz sahip çıksın.
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VTNDS: FÜZE GÖRDÜGÜNÜ SANAN MASUM KAYSERİLİ KÖYLÜLERİ
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UYANMIŞ TÜRK: İSTEMEZ SİZ GAVURSUNUZ. ZATEN SİZE AMBARGO KOYDUK. BİZ KENDİMİZ YAPARIZ. . .
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