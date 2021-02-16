Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar
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Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar

16.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:22
Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar

VAN'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri (TÜGVA), köylerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yetişen ilkokulu 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerine test kitabı, kalem ve maske dağıttı.

VAN'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri (TÜGVA), köylerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yetişen ilkokulu 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerine test kitabı, kalem ve maske dağıttı.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitime başlarken, TÜGVA Erciş temsilciliği de çocuklara kırtasiye malzemesi ve maske dağıtmak için harekete geçti. TÜGVA Temsilcisi Engin İşler, köylerde ilkokul öğrencilerine kitap, kalem ve maske dağıttıkların söyledi. Kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler için desteklerini süreceğini belirten İşler, "Uzun zamandır pandemiden dolayı okullarımız kapalıydı. Biz de okullarından ve öğretmenlerinden uzak olan öğrencilerimizin heyecanını onlarla yaşadık. Kitap seferberliğimiz herhangi bir sayı ile sınırlı değil, ucu açık yani. İhtiyaç olan okulları tespit edip, öğrencilerimizin kitap, maske ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi

Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar
Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar
Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar
Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar
Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar
Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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