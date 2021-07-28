Köyde-İz projesi Vişneli Köyü'ndeydi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gönüllü gençlerin hem köy hayatını tanıması hem de köydeki çocukların eğitim ve sosyal hayatına katkı koyması için başlattığı Köyde-İz projesi Ödemiş'in Gereli Köyü'nün ardından Kemalpaşa'nın Vişneli Köyü'ne ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gönüllü gençlerin hem köy hayatını tanıması hem de köydeki çocukların eğitim ve sosyal hayatına katkı koyması için başlattığı Köyde-İz projesi Ödemiş'in Gereli Köyü'nün ardından Kemalpaşa'nın Vişneli Köyü'ne ulaştı.

İzmir'de kent merkezine uzak yaşayan çocuklarla gönüllü gençleri buluşturan Köyde-İz projesi Ödemiş'in Gereli Köyü'nün ardından Kemalpaşa Vişneli Köyü'nde uygulamaya geçti. 15-30 yaş arası Genç İzmir gönüllülerinden oluşan 30 kişilik grup Kemalpaşa Vişneli Köyü'nde iki gün kamp yaptı. Etkinlik kapsamında gönüllü gençler Boncuk Atölyesi'nde boncuk yapımını öğrendi, Drama Atölyesi'ne katıldı, doğa yürüyüşü yaptı. Ulamış Köy Tiyatrosu ile Vişneli Köy Tiyatrosu'nun gösterilerini izleyen gönüllüler, çadır alanında yakılan ateş başında müzik dinletisi de yaptı. Başta kırsal mahalleler olmak üzere İzmir'de kitap okumak isteyen herkese ulaşmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gezici Kütüphane ise çocuklara ve gençlere kitap armağan etti.

Tohumluk Vakfı Başkanı sanatçı Pınar Ayhan ve vakfın İzmir üyeleriyle Genç İzmir gönüllülerinin oluşturduğu Makine Medya ve Genciz Medya ekipleri de iki günlük kampa katıldı.

Kaynak: Habermetre