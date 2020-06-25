Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı

- Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı Muş İl Özel İdaresi, bu yıl yatırım programına alınan 400 kilometrelik köy yollarında asfalt ve yol yapım çalışmasının startını verdi.

25.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:04

- Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi, bu yıl yatırım programına alınan 400 kilometrelik köy yollarında asfalt ve yol yapım çalışmasının startını verdi.

Köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Korkut ilçesi Yolgözler, Yünören ve merkeze bağlı Karemeşe grup köy yolunda asfalt çalışması başlatıldığını söyledi. İl Özel İdaresi ve KÖY-DES ile yaklaşık 100 kilometre birinci kat statik kaplama, 60 kilometre ikinci kat statik kaplama, 10 kilometre bitümlü sıcak karışım asfalt ve 180 bin metrekare civarında da kilitli parke taşı döşeyerek sezonun sonuna kadar hizmetleri yerine getirmeyi hedeflediklerini belirten Yentür, "Korkut ilçemize bağlı Yolgözler ve Yünören ile merkeze bağlı Karemeşe grup köy yollarında çalışmalarımıza başladık. İlçelerimizde de hazırlıklar yapıldı, inşallah hızlı bir şekilde ara vermeksizin ekim ayı ilk haftasına kadar planladığımız şekilde çalışmalarımızı bitiririz. Pandemi süreci ve insanların çalışma zorluğunun olduğunu varsayarak güvenlik tedbirini, insanlarımızın sağlık tedbirini göz önünde bulundurarak bu süre zarfı içerisindeki bütün çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

"Yol çalışmaları için 35 milyon TL bütçe ayırdık"

Yol çalışmaları için 35 milyon TL'lik bir bütçe ayırdıklarını kaydeden Yentür, "Bu çalışmaların içerisine bakıldığında yaklaşık 35 milyon lira paranın harcamasını da yollar için hedefledik. Yılsonuna kadar belki bu 40 milyona da çıkabilir. İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Şubemizin 12 ekiple başlatmış olduğu çalışma hızlı bir şekilde devam edecek ve yılsonuna kadar 2020 yılı yatırım programını sorunsuz şekilde inşallah tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı Haber
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Volkan Bozkır Adnan Menderes Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Nihat Özdemir Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 14:31:08. #1.14#
title