Köy muhtarından 400 kişilik iftar yemeği

Kütahya'nın Emet ilçesi Sarıayak Köyü Muhtarı tarafından köy halkı ve komşu köylerden gelen vatandaşlara iftar yemeği verildi.

Köy meydanında verilen yemeğe yaklaşık 400 kişi katıldı.

Köy Muhtarı Zihni Gümüş, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde birlik ve beraberlik için gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğinde bir araya geldik. Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamanın huzurunu istedik. Çevre köylerimizden de yoğun katılım oldu. İftar yemeğimizin hazırlanmasında katkıda bulunan tüm köy halkından Allah razı olsun. Çevre köylerden ve Emet ilçemizden köyümüze gelip iftar yemeğimize katılan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunarım. Tüm hemşerilerimin şimdiden mübarek Ramazan bayramını kutluyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA