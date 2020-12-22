Kovid-19'u yenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine başladı
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Kovid-19'u yenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine başladı

22.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:26
Kovid-19'u yenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine döndü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine döndü.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaispir'in Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde evinde uygulanan tedaviyle hastalığı yendiği belirtildi.

Açıklamada, Kocaispir, sağlıklı bir şekilde görevinin başına döndüğü kaydedildi.

Kocaispir, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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