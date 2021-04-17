Kovid-19 tedavisi gören THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman hayatını kaybetti
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Kovid-19 tedavisi gören THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman hayatını kaybetti

Kovid-19 tedavisi gören THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti.

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İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti.

Salı günü Acıbadem Hastanesi'nde tedavisine başlanan Karaman, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Karaman, burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

Karaman'ın cenazesinin saat 15.00'te düzenlenecek törenin ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Karaman 2014 yılından bu yana THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Ahmet Karaman kimdir?

Ahmet Karaman, 1960 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesinde doğdu. 1978 yılında Haydarpaşa Teknik Lisesi'nden mezun olan Karaman, 1984'de Londra Üniversitesi Queen Mary College Uçak Mühendisliği bölümü bitirdi.

THY'de 1985'te uçak mühendisi olarak işe başlayan Karaman, 1989-1994 yılları arasında Tur European Airlines'da Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) ve 1994-1998 yılları arasında Air Alfa Airlines'ta Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve İdari İşler) olarak kariyerini sürdürdü.

Air Anatolia Airlines'ta 1998-2002 yılları arasında genel müdür yardımcılığı görevini ifa eden Karaman, 2002-2005'te Fly Air Genel Müdürlüğü görevini üstlendi ve Türkiye'nin ilk low cost (düşük maliyetli) yurt içi uçuşları bu dönemde başlatıldı.

Karaman, 2005 ile 2013 yılları arasında Onur Air'da Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı ve bu süreçte Türkiye'nin ilk özel bakım ve onarım merkezi açıldı.

Karaman, 9 Mart 2013'ten 30 Mayıs 2014'e kadar THY HABOM A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2013 yılında faaliyete geçen MRO tesislerinin geçiş sürecini yöneten Karaman, THY HABOM A.Ş. ile THY Teknik A.Ş'nin birleşmesi sürecinde önemli bir rol oynadı

Karaman, 2014'ten bu yana Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İcra Komitesi üyeliği görevlerini sürdürmekteydi.

İleri düzeyde İngilizce bilen Karaman, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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