Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 148 milyon 993 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 140 bini, iyileşenlerin sayısı 126 milyon 694 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 148 milyon 993 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 140 bini, iyileşenlerin sayısı 126 milyon 694 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 887 bine, Hindistan'da 17 milyon 940 bine, Brezilya'da 14 milyon 370 bine ve Fransa'da 5 milyon 503 bine yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, çok kalabalık olmadığı sürece maskesiz bir araya gelmesinde sorun olmadığını açıkladı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındaki kişilere 100 dolarlık bono verilecek.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmadığı bildirildi.

Malezya hükümeti, Hindistan'da çıkan salgının yeni türünün ülkeye girişini engellemek için yarından itibaren bu ülke ile karşılıklı hava yolu seyahatlerini durduracağını açıkladı.

Malezya hükümeti ayrıca, AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşıların 60 yaş ve üstü için uygulayacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıkladı.

Belçika hükümeti, vakalarda büyük artış kaydedilen ve virüsün varyantlarının görüldüğü Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan ülkeye yolcu girişlerini çok elzem durumlar haricinde yasakladı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin çocukların dil ve konuşma becerilerini olumsuz yönde etkilediğini, bunun öğrenme süreci üzerinde uzun dönemli etkileri olacağını ortaya koydu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi finans merkezi ise salgın nedeniyle ofis alanlarını konuta dönüştürmeyi planlıyor.

Slovakya'da Kovid-19'a karşı aşı uygulaması ülke genelinde 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırırken, ülkede nüfusun yüzde 23'ünün iki doz aşıyı yaptırdığı bildirildi.

Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasından çıkmaya başladığını belirtti.

Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacağı bildirildi.

Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinden Güney Afrika varyantı İran'da da görüldü.

Nijerya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının 29,8 milyon dozunu tedarik edecek.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 8-16 Mayıs tarihlerinde turizm faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija