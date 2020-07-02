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"Kovid-19 salgını, yeni iş profilleri oluşturacak"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını iş dünyasında da dönüşüme yol açtı.

02.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:15

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını iş dünyasında da dönüşüme yol açtı. Bu gündem, Siemens çatısı altında Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek başlığı altında tartışıldı.

Küresel çapta yaşanan ve eş zamanlı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge gibi alanların önemini bir kez daha ortaya koydu. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis ve Siemens Global İnovasyon Direktörü Michael Weinhold, Siemens Türkiye Satış ve Strateji Direktörü Hakan Özdemir'in moderasyonunu üstlendiği 'Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek' başlıklı webinar etkinliğinde Kovid-19 sırasında ve sonrasında iş dünyasını bekleyen yenilikleri masaya yatırdı.

"Daha fazla insan uzaktan çalışacak"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, webinarda yaptığı konuşmada uzaktan çalışma modelinin önem kazandığını vurgulayarak, "Bu günlerde en dikkat çekici konularımızdan biri uzaktan çalışma sistemi. Bu mutlaka evden çalışmak anlamına gelmiyor. Her nerede bulunuyorsanız, oradan çalışmak demek. Yeni yönetim şeklinde giderek daha fazla insan uzaktan çalışacak ve şirketlerin, insanların birbiriyle bağlantı kurabilecekleri ortamları oluşturmaya odaklanması gerekecek. Bunun doğal bir sonucu olarak da yeni iş profilleri ortaya çıkacak. Veriyi çok daha iyi anlayan, uzaktan çalışarak daha fazla değer oluşturan yeni bir çalışan profili oluşacak. Giderek daha önemli olan bir başka konu da uzaktan çalışma eğitimi. İnsanların, sunduğumuz yeni araçları rahat kullanabiliyor olması lazım. Uzaktan çalışırken ürettikleri verileri daha iyi anlayabiliyor olmalılar. Bunun için de sürekli eğitimler düzenlemenin önemi büyük."

"İnovasyon Siemens'in can damarıdır"

Etkinlikte 'Sürdürülebilir Altyapılar için İnovasyon' başlıklı bir sunum yapan Siemens Global İnovasyon Direktörü Michael Weinhold, Siemens olarak Ar-Ge çalışmalarında 14 farklı teknoloji alanına odaklandıklarını söyleyerek, "3D ve Katmanlı Üretim, Robotik, Bağlantılı E-Ulaşım, Bağlantı Cihazları ve Uç Nokta Cihazları, Siber Güvenlik, Veri Analizleri-Yapay Zeka, Dağıtık Enerji Sistemleri, Enerji Depolama, Otomasyonun Geleceği, Materyaller, Güç Elektronikleri, Simülasyon ve Dijital İkiz, Yazılım Sistemleri bizim 14 temel teknoloji alanımız. Kovid-19 öncesinde de var olan bu Ar-Ge alanlarımız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor."

"Artık fark oluşturma zamanı"

Siemens Türkiye Satış ve Strateji Direktörü Hakan Özdemir ise şunları söyledi: "Bazı insanlar dijitalizasyonun gelecekte bir yerlerde olduğunu düşünüyor. Ancak ben dijitalizasyonun içinde olduğumuzu ve bunu yaşadığımızı görüyorum. Kovid-19'un eş anlamlısı nedir diye soracak olsanız, şu an için 'kriz' diyebilirim. Bu kriz, aslında yeni bir hareketlenme getirdiği için iyi bir şey. Bu yeni hareketlenme bazen uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, yeni yaşam biçimleri ve yeni sosyalleşme yolları gibi temel trendler ortaya çıkardı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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