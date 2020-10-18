Kovid-19 önlemleri otellerdeki "açık büfe" israfını azalttı
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Kovid-19 önlemleri otellerdeki "açık büfe" israfını azalttı

18.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla otellerde açık büfe servisini personelin yapmaya başlaması, sektörün en önemli sorunlarından gıda israfını azalttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla otellerde açık büfe servisini personelin yapmaya başlaması, sektörün en önemli sorunlarından gıda israfını azalttı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında otel restoranlarında açık büfe servisini mutfak personelinin yaptığına dikkati çekti.

Tedbirlerin uygulanması konusunda turizm sektörünün başarılı bir sınav verdiğini, birçok uygulamada köklü değişiklikler yapıldığını dile getiren İşler, bu süreçte sektörün en önemli sorunlarından gıda israfı konusunda güzel neticelerin alındığını kaydetti.

İşler, "Tedbirlerle beraber insanlar yiyeceği kadar ürünü mutfak personelinden istemeye başladı. Otellerin açık büfelerindeki israfta yüzde 30'lara varan azalma oldu. Çok önemli bir oran olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Gözle görülür bir azalma var"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de tedbirlerin sonuçlarına bakılınca önemli faydaları olduğunu gördüklerini belirtti.

Açık büfenin gıda israfında büyük sorun olduğunu dile getiren Belge, "Bunu nasıl düzeltiriz diye konuşuyorduk ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlemesiyle sorun biraz olsun çözüldü." ifadelerini kullandı.

Geçen yıllara göre karşılaştırma yapan Belge, "Misafirimizin tabağa alıp da yiyemediği, çöpe giden çok gıda vardı ancak yeni uygulamayla bu azaldı. Bu sistem tuttu. Eskiye dönmek isteyenler var ama israfı bu şekilde önlemenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre bizim otelimizde en az yüzde 20'lik azalma var. Gözle görülür bir düşüş söz konusu." diye konuştu.

Kovid-19 önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı
Kovid-19 önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı
Kovid-19 önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı
Kovid-19 önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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