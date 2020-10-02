Kovid-19 İspanya'da turizmi vurdu

Dünyanın en fazla turist alan üç ülkesinden biri olan İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelen turist sayısında ortalama yüzde 83, turistlerin harcamalarında ise ortalama yüzde 85 gerileme yaşandı.

Dünyanın en fazla turist alan üç ülkesinden biri olan İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelen turist sayısında ortalama yüzde 83, turistlerin harcamalarında ise ortalama yüzde 85 gerileme yaşandı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), turizm sektörüne ilişkin 2020 Ağustos ayı verilerini açıkladı. INE'nin verdiği rakamlara göre yaz dönemi boyunca ülkeye gelen turist sayısında ortalama yüzde 83, turistlerin harcamalarında ise ortalama yüzde 85 düşüş görüldü.

INE açıklamasında, 2019'a göre bu yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında İspanya'ya gelen turist sayısının sırasıyla yüzde 97, yüzde 75 ve yüzde 76 düştüğü bildirildi.

Aynı dönemde turistlerin harcamalarındaki düşüsün ise yüzde 98, yüzde 79 ve yüzde 79 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ağustos ayında ülkeye 2,44 milyon turist gelirken, geçen yıl aynı dönemde bu sayı 10,12 milyon idi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 15,7 milyon turist geldiği İspanya'da, 2019'un aynı döneminde bu sayı 58,2 milyon olurken, turizmde sekiz aylık kaybın yüzde 73 olduğu kaydedildi.

İspanyol ekonomisinin temelini oluşturan ve gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 12'sini oluşturan turizm sektörü, ülkenin demokrasi tarihindeki en kötü yazını geride bırakırken, en büyük düşüş İngiliz turistlerde (yüzde eksi 88) oldu.

Turizmdeki tüm bu olumsuz verilere rağmen İspanya, Kovid-19 gerekçesiyle Türkiye'den turist kabul etmemeye ve ticari faaliyetler için gelmek isteyen Türk iş insanlarına bile vize vermemeye devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İspanya'da iş yapan çok sayıda Türk şirketinin bu ülkeye iş amaçlı seyahatlerde çalışanlarına vize alamamaktan dolayı ciddi sorunlar yaşadığı bildirildi.

Diğer yandan Uygulamalı Ekonomi Çalışmaları Vakfı'nın (FEDEA) yayınladığı bir araştırmada, turizmde yaşanan krizden dolayı sektör çalışanlarının yüzde 70'inin işini kaybedeceği ifade edildi.

İspanya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının örgütü Exceltur da bu yıl sektördeki kaybın 100 milyar avroyu bulacağı tahminin de bulundu.

İspanya'ya 2019'da rekor sayıyla 83,7 milyon turist gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli