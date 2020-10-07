Tam dolumda 25 kez sıkılabiliyor! Dezenfektanlı bileklik vatandaşlardan tam not aldı

Tuzla Belediyesi, vatandaşlarına el hijyenlerini sağlamayı kolaylaştıracak "dezenfektanlı bileklik" dağıttı. Bireylerin pratik bir şekilde kullanabileceği formda dizayn edilen bileklik, tam doldurulduğunda 20-25 kez sıkılabiliyor.

Tuzla Belediyesi, Kovid-19 salgıyla mücadelede vatandaşlara, 'dezenfektanlı bileklik' dağıttı. Hem dezenfektan hem bileklik olan ürünü vatandaşlara anlatarak, dağıtımını sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kovid-19 tehlikesinin hala devam ettiğini söyleyerek, yerel yönetim olarak tedbirler konusunda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

"PRATİK BİR ÖNLEM ALMAK İSTEDİK"

Pandemiye ilişkin aldıkları önlemleri sıralayan Dr. Yazıcı, "Maskenin, mesafenin, dezenfektan kullanmanın önemini her defasında vurguladık. Her yerde dezenfektan kullanma imkanı olmuyor, bazen 100 kişinin dokunduğu dezenfektan kutusuna temas ediyoruz, risk artıyor. Daha pratik önlem almak istedik. Yanımızda dezenfektan taşımalıyız" dedi.

SAAT GİBİ KOLA TAKILIYOR

Gün içerisinde fazlaca ellerin yüze gittiğini belirten Dr. Yazıcı, "Bugün Tuzla'da dezenfektanlı bileklikleri dağıttık. Ürünü kolunuza saat gibi takıyorsunuz, içerisine dezenfektan konuluyor. Böylece sürekli yanınızda dezenfektan olmuş oluyor. İnsanlar günde 20-30 kez ellerini yüzüne götürüyor. Herhangi bir yerden almış olduğu virüsü kendisine bulaştırabilir, başkalarına yayabilir. Ama yanınızda sürekli dezenfektan taşırsanız ellerinizi anında dezenfekte edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"5 BİN ADET DAĞITACAĞIZ"

Dr. Yazıcı şöyle devam etti: "Tam doldurmada 1 gün kullanılıyor, 20-25 kez sıkabilir. Ürünün yanında verdiğimiz dezenfektan biterse kendisi de doldurabilir. Dağıtabildiğimiz kadarıyla ücretsiz dağıtacağız. Şu anda 5 bin kadar dağıtacağız. Ürünün dağıtımı sadece Tuzla'da yapılıyor ama yayılacağını düşünüyorum. Vatandaşa, inovatif ve akılcı bir çözüm sunduk. Kovid-19 salgını zincirini kırmaya çalışıyoruz. Öğreterek, maske, mesafe ve dezenfektanın önemini anlatarak bilekliği dağıtıyoruz. Dağıtımda, gün içinde sürekli dışarıda olan çalışan kesime öncelik vermeyi hedefliyoruz"

"ÇOK KULLANIŞLI BİR ÜRÜN"

Dr. Yazıcı, yoldan geçen bir vatandaşa bilekliği anlatarak verdi. Vatandaş ürünü çok beğendiğini söyleyerek, 'yılın icadı' değerlendirmesinde bulundu. Melek Yiğitoğlu ise "İşimizi kolaylaştırır, rengini de sevdim. Çanta taşımadığım zaman kolumda olur, çok mantıklı buldum" diye konuştu. Dezenfektanlı bilekliği çok beğendiğini söyleyen Özgür Deneri de "Çok da kullanışlı, çantalarımızda dezenfektan taşıyacağımıza kolumuzda olması mantıklı. Kendimize ait olmasını ayrıca sevdim. Günlük hayatımda kullanacağım. Bizim gibi çalışan insanlar için çok pratik, hemen sıkabiliriz" dedi.

"ADINI 'HİJYENİK BİLEKLİK' KOYARDIM"

Özge Helvacıoğlu ise "Bileklik çok kullanışlı ve pratik. Çantamızda dezenfektan ararken virüsle savaşıyorduk" ifadelerini kullandı. Melis Taşer de 'Güzel olmuş, çantamızda ağırlık taşımak yerine bileğimize takacağız. Ben olsam adını 'hijyenik bileklik' koyardım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı