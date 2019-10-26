Koton neden boykot ediliyor? Koton işçileri boykotu

26.10.2019 14:34

Koton boykot ediliyor! Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce mağazası bulunan Koton, uygun olmayan çalışma koşullarıyla da anılıyor. İşçiler, yine sosyal medya üzerinden paylaştıkları 8 madde ile çalışma koşullarının da iyileştirilmesini istedi.

'KOTON BOYKOT' SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yerli tekstil zincirinin 434 mağazası bulunuyor ve Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede faaliyet gösteriyor. Ünlü şirket Koton'un çalışanlarını, sosyal medya üzerinden ''Kotonişçileri'' adlı sayfayı takip ederek sendikalılaşmaya çalıştıkları gerekçesiyle kendilerine tazminat vermeden sözlü olarak işten çıkardığı iddia ediliyor.

İşten çıkarılan bazı çalışanlar ise sosyal medyada durumu açıkladı ve kısa sürede online dünyanın gündemine oturdu.

Çalışanların bağlı olduğu Koop-İş Sendikası toplu işten çıkarmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sendikamızın AVM'lerde gerçekleştirdiği başarılı toplu iş sözleşmelerindeki haklardan yararlanmak isteyen Koton mağazaları işçileri, işverenin acımasız ve hukuksuz tavrıyla, yazılı bildirim olmaksızın bir telefonla işten çıkarılıyor." dedi.

İŞÇİLERİN ŞARTLARI VAR

Çalışanlar yine sosyal medyada yayımladıkları 8 madde ile sorunlarını dile getirerek bu alanlarda iyileştirme yapılmasını istedi. İşte o maddeler: