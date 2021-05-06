Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı

Türkiye'nin ayçiçeği ambarı konumunda bulunan Tekirdağ'da pandemiden muaf tutulan çiftçiler tarlalarda ekimlere başladı.

Türkiye'nin ayçiçeği ambarı konumunda bulunan Tekirdağ'da pandemiden muaf tutulan çiftçiler tarlalarda ekimlere başladı.

Her yıl ülkenin ayçiçeğine olan ihtiyacının büyük bir bölümüm Tekirdağ'dan karşılanıyor. Bu konuda Tekirdağ, ülkenin ayçiçeği ambarı konusundaki yerini korumaya devam ediyor. Tekirdağlı üreticiler pandemi şartlarına rağmen muaflık haklarını kullanarak tarlalarda ayçiçeği ekimine başladı.

"Salgına rağmen üretmek var durmak yok"

Tarlasında ekim yapan Mehmet Katırcı bu yıl 600 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapacağını ifade ederek, "Bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Kapanma sürecinde de tüm çiftçilerimiz ayçiçeği ekimi için çalışmalarına devam ediyor. Salgına rağmen üretmek var durmak yok. Geçen yıl ayçiçeği yağı fiyatları çok yüksekti. Bu yıl verimler yüksek olursa fiyatlar daha uygun olacaktır. Çiftçilerin girdileri çok yüksek bu yıl fiyatların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeği taban fiyatının 4,5-5 lira arasında olmasını bekliyoruz. Çünkü çiftçinin masrafı yüksek o yüzden fiyat beklentimiz de yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin çalışması lazım"

Tarlada ayçiçeği üretimi için ekim yapan Hasan Katırcı ise, "Sabah erkenden tarlaya gelerek ekim için mesaiye başlıyoruz. Çiftçinin çalışması lazım, çiftçi çalışacak ki herkes kazanacak. Topraklar çok güzel bütün çiftler ekimini bitirme telaşında. Herkes için verimli bir yıl olur inşallah" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı