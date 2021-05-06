Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı

Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ayçiçeği ambarı konumunda bulunan Tekirdağ'da pandemiden muaf tutulan çiftçiler tarlalarda ekimlere başladı.

Türkiye'nin ayçiçeği ambarı konumunda bulunan Tekirdağ'da pandemiden muaf tutulan çiftçiler tarlalarda ekimlere başladı.

Her yıl ülkenin ayçiçeğine olan ihtiyacının büyük bir bölümüm Tekirdağ'dan karşılanıyor. Bu konuda Tekirdağ, ülkenin ayçiçeği ambarı konusundaki yerini korumaya devam ediyor. Tekirdağlı üreticiler pandemi şartlarına rağmen muaflık haklarını kullanarak tarlalarda ayçiçeği ekimine başladı.

"Salgına rağmen üretmek var durmak yok"

Tarlasında ekim yapan Mehmet Katırcı bu yıl 600 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapacağını ifade ederek, "Bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Kapanma sürecinde de tüm çiftçilerimiz ayçiçeği ekimi için çalışmalarına devam ediyor. Salgına rağmen üretmek var durmak yok. Geçen yıl ayçiçeği yağı fiyatları çok yüksekti. Bu yıl verimler yüksek olursa fiyatlar daha uygun olacaktır. Çiftçilerin girdileri çok yüksek bu yıl fiyatların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeği taban fiyatının 4,5-5 lira arasında olmasını bekliyoruz. Çünkü çiftçinin masrafı yüksek o yüzden fiyat beklentimiz de yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin çalışması lazım"

Tarlada ayçiçeği üretimi için ekim yapan Hasan Katırcı ise, "Sabah erkenden tarlaya gelerek ekim için mesaiye başlıyoruz. Çiftçinin çalışması lazım, çiftçi çalışacak ki herkes kazanacak. Topraklar çok güzel bütün çiftler ekimini bitirme telaşında. Herkes için verimli bir yıl olur inşallah" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı
Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı
Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı
Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı
Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Almanya olarak her zaman (Türkiye'yle) yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz'
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Almanya olarak her zaman (Türkiye'yle) yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz"
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Gomes Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronaya rağmen Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:10:09. #1.16#

title