Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yönelirken, salgına karşı kalkan görevi gören; limon, sarımsak ve zencefil gibi ürünlerin fiyatlarında artan talep nedeniyle yüzde 50'lik artış oldu.

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ve vaka sayısının artmasının ardından vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yöneldi. Limon, sarımsak ve zencefil gibi ürünlere olan talebin artmasının ardından bu ürünlerin fiyatlarında dikkat çeken artışlar görülmeye başlandı.

LİMONUN FİYATI YÜZDE 50 ARTTI

Virüs öncesi kilosu 7-8 lira arasında değişen limonun kilogram fiyatı 11-12 liraya kadar yükseldi. Yüzde 50'lik artış yaşayan limon fiyatının artan talep nedeniyle daha da yükselmesi bekleniyor.

SARIMSAĞIN FİYATI İKİYE KATLANDI

Korona sarımsak fiyatlarını da etkiledi. Türkiye'nin sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde salgın öncesi kalitesine göre 8 ile 25 lira arasında satılan sarımsağın fiyatı salgınla birlikte 50 liraya kadar yükseldi.

ZENCEFİLİN FİYATI YÜZDE 47 ARTTI

Zencefilde de benzer bir artış yaşandı. Korona öncesi marketlerde kilosu ortalama 45 lira civarında satılan zencefil, salgın sonrası 85 liraya kadar yükseldi. Zencefildeki fiyat artışı yüzde 47 oldu.