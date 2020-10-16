Koronavirüs tedbirlerine uymayarak gözlemciyle yemek yiyen Fırat Aydınus'a MHK sadece uyarı verdi
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Koronavirüs tedbirlerine uymayarak gözlemciyle yemek yiyen Fırat Aydınus'a MHK sadece uyarı verdi

16.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:35

Gaziantep FK -Trabzonspor maçında penaltı skandalına imza atan Fırat Aydınus, koronavirüs tedbirlerini umursamayarak gittiği yemek nedeniyle MHK tarafından sadece uyarı aldı.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçında ev sahibi takım lehine verdiği penaltı ile tepkilerin odak noktası olan hakem Fırat Aydınus maçın ardından da fotoğrafları ile gündeme damga vurmuştu.

Karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile birlikte bir restoranda yemek yiyen Aydınus'a ağır ceza gelmesi bekleniyordu. Gözlemcilere Kovid-19 testi uygulanmadığı için hakemlerle bir araya gelmeleri yasak. Ancak Aydınus ile gözlemci Yunus Yıldırım kuralları göz ardı ederek yemekte buluştu.

1-2 HAFTA CEZA ALMASI BEKLENİYORDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fırat Aydınus'a Disiplin Talimatları'nın "Talimatlara Aykırı Hareket" 46. maddeye göre 1-2 hafta ceza geleceği beklenirken, MHK sadece uyarı ile konuyu kapattı.

Aydınus daha önce de yardımcı hakeme ettiği küfürlerle gündeme gelmişti. 2018-19 sezonunda 24. haftadaki Yeni Malatya-M.Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a ağza alınmayacak ifadeler kullanan Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti verilmiş, cezayı ise milli arada çekmişti.

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak gözlemciyle yemek yiyen Fırat Aydınus'a MHK sadece uyarı verdi

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Haber Yorumları (2)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Şaşırdıkmı tabikide hayır tff denilen ezik ve de zavallı kurumdan başka ne beklenirdi ki kendi kuralını kendi hiçe sayan gereksiz kurum lan o zaman niye ne maçtan önce ne de maçtan sonra hakemler bir araya gelemez kuralı koyuyorsun ya yok yok ya bu ülkede hakikaten bir tane doğru yapılan iş asla olmadı be olmayacakta
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NE CEZASI: adam yemek de mi yemeyecek.
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